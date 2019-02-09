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Başkan Yardımcısı açıkladı: Dünyada birinci sıradayız

Başkan Yardımcısı , " iktidarları döneminde uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 14:29
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Dünyada birinci sıradayız

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." dedi.

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Başkan Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Dünyada birinci sıradayız
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