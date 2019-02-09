Başkan Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Dünyada birinci sıradayız
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." dedi.
Giriş Tarihi: 9.2.2019 14:28Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 14:29
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız." dedi.