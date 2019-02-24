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Bakan ’li yatırımcılarla buluşacak

Sabah Gazetesi yazarı bugünkü yazısında, DEİK - İş Konseyi Başkanı ile yaptığı konuşmada Türkiye-ABD ilişkilerini mercek altına aldı. Hazine ve Maliye Bakanı 'ın ABD ile ekonomik ilişkilerde güvenin tekrar sağlanmasında çok etkili bir isim olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 24.2.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 10:39
Bakan Berat Albayrak ABD’li yatırımcılarla buluşacak

İŞTE ÖZLEM DOĞANER'İN BUGÜNKÜ YAZISI!

ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor.

İki ülke arasında son yıllarda ABD'nin attığı siyasi adımlarla bozulan güven ortamı, ticaret köprüsüyle yeniden inşa edilecek gibi görünüyor. İki ülkenin iş dünyası, siyasetten sokağa güven oluşması, ilişkilerin sağlamlaştırılması için inisiyatif alıyor.

Bu noktada anahtar ise 20 milyar dolar olan ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi oldu. Neler yapılacak?

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile konuştum...

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Bakan Berat Albayrak ABD’li yatırımcılarla buluşacak
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