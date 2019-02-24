Bakan Berat Albayrak ABD’li yatırımcılarla buluşacak

İŞTE ÖZLEM DOĞANER'İN BUGÜNKÜ YAZISI!

ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor.



İki ülke arasında son yıllarda ABD'nin attığı siyasi adımlarla bozulan güven ortamı, ticaret köprüsüyle yeniden inşa edilecek gibi görünüyor. İki ülkenin iş dünyası, siyasetten sokağa güven oluşması, ilişkilerin sağlamlaştırılması için inisiyatif alıyor.



Bu noktada anahtar ise 20 milyar dolar olan ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarma hedefi oldu. Neler yapılacak?



DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile konuştum...

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