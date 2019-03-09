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müjdeyi verdi! 'nin en uzun tüneli devreye girdi

4,5 metre çapında olan ve 31 bin 592 metrelik uzunluğu ile ’nin en uzun tüneli Gerede Sistemi tamamlandı.

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 10:47
Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Türkiye'nin en uzun tüneli devreye girdi

Ankara'nın 2050 yılına kadar su problemini ortadan kaldıracak olan ve başkentlilerin memba suyu tüketmesini sağlayacak sistem bugün itibariyle devreye girdi.

"BUGÜNDEN İTİBAREN GEREDE'DEN GELEN SUYU ANKARA'NIN HER TARAFINA VERİYORUZ."

Gerede Suyu'nun müjdesini veren Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bugünden itibaren Gerede'den gelen suyu Ankara'nın her tarafına veriyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra herkes Gerede'den gelen memba suyunu içecek" ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile Kesikköprü Barajı'ndan getirilen suyunda alımı durduruldu. Kesikköprü'den getirilen ve yıllık yaklaşık 200 milyon TL enerji maliyeti bulunan suyun da devre dışı kalması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte suya yüzde 30 oranında indirim gerçekleştirmişti.

Özhaseki Sabah’a konuştu,müjdeyi verdi! Ulaşımda indirim yapacağız

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Mehmet Özhaseki müjdeyi verdi! Türkiye'nin en uzun tüneli devreye girdi
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