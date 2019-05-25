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Son dakika haberi: tarihi belli oldu! ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi... ’de bulunan milyonlarca emekli tarafından heyecanla beklenen emekli ikramiyesi için tarih az önce belli oldu. Emekli maaşına ek bayramlarda emekliye verilen ikramiye geçtiğimiz yıldan beri 12,5 milyon vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu yılda “ ne zaman yatacak?” sorusu bireyler tarafından araştırılıyor. Peki, 2019 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte o tarih…

Giriş Tarihi: 25.5.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 10:32
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Emekli maaşı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli geçen yıl verilmeye başlanan için geri sayıma başladı. Bin TL tutarındaki ikramiye ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve 25 Mayıs 2019 tarihi itibariyle emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı belli oldu.

Bakan Selçuk, ikramiye ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildiren Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının ise 10,7 milyar lira olduğunu belirtti.

Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ile 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

Çalışma Bakanı Selçuk açıklamasına şöyle devam etti:

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Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Emekli maaşı ikramiyesi ne zaman yatacak?
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