Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyesi tarihi belli oldu! Emekli maaşı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli geçen yıl verilmeye başlanan emekli bayram ikramiyesi için geri sayıma başladı. Bin TL tutarındaki ikramiye ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve 25 Mayıs 2019 tarihi itibariyle emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı belli oldu.

Bakan Selçuk, ikramiye ödemelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildiren Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının ise 10,7 milyar lira olduğunu belirtti.

Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ile 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

Çalışma Bakanı Selçuk açıklamasına şöyle devam etti: