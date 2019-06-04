9 ayın en düşük enflasyonu

Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından Ekim 2018'de yüzde 25.24'e kadar yükselen enflasyon, Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde atılan adımlar ve devam eden dengelenme sürecinin etkisiyle, mayısta düşüşünü hızlandırdı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) mayısta, gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle, yüzde 0.95 ile yüzde 1.32 olan beklentinin altında arttı.

Mayıs ayı Enflasyon oranı, TEFE, TÜFE, ne oldu? 2019 Mayıs enflasyon oranı açıklandı

Nisanda yüzde 19.5 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 18.71 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyonda yüzde 25.24'le tarihi zirvenin görüldüğü Ekim 2018'den bu yana yaşanan düşüş 6.53 puan oldu. Çekirdek enflasyon da yüzde 16.30'dan 15.87'ye inerek 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık Üretici Fiyat Endeksi de yüzde 30.12'den 28.71'e düştü.Gıda grubunda aylık bazda düşüş yüzde 1.18 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 31.86'dan 28.44'e geriledi. Yeni mevsim ürünlerinin tezgâhlara çıkmasıyla birlikte gıdada ilk kez aylık düşüş yaşandığına dikkat çeken analistler, sigara fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkilerinin, alkollü içecekler ve tütün kaleminde yükselişe neden olduğunu belirtti.Rabobank Stratejisti Piotr Matys, "Enflasyon öngörülenden çok daha hızlı geriliyor" değerlendirmesinde bulunurken, GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, çekirdek enflasyondaki gerilemeye dikkat çekti. Analistler, haziran ayıyla birlikte düşüşün hızlanacağını ve yıllık rakamın YEP hedefi olan yüzde 15.9'un altına inebileceğini belirtiyor.Enflasyon rakamlarını, sosyal medya hesabında değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonunda hedeflerin tutturulacağı mesajını verdi. Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici hem üretici hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız" ifadelerini kullandı. İhracatla ilgili de paylaşımda bulunan Albayrak, aylık bazda rekor kırıldığına dikkat çekerek, "Dengelenme sürecinin ve ihracat öncelikli politikalarımızın başarısı ile 2019'da YEP hedefi olan 26 milyar dolar cari açık rakamını tarihe gömüyoruz. İnşallah haziranda, AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz ve yeni bir dönem başlayacak. Üretim ve ihracat öncelikli ekonomi modelimizi her alanda atacağımız adımlarla çok daha güçlendirecek ve artık cari açık meselesini gündemimizden çıkaracağız" dedi.

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması "Yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız"

EK ZAMMIN ÖNÜ AÇILDI

Enflasyon yılın ilk 5 ayında yüzde 4.99 oldu. Enflasyondaki son durumla birlikte yılbaşında yüzde 4 zam alan memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele, 1 puanlık enflasyon farkı zammının önü açıldı. Ancak enflasyon farkı zammı oranı, haziran ayı enflasyonu ile kesinleşecek



BENZİNE 9, LPG'YE 12 KURUŞLUK İNDİRİM

Petrol fiyatlarında küresel ticaret savaşları ve resesyon endişeleri ile yaşanan düşüşle birlikte dolardaki gevşeme benzin fiyatlarına 9 kuruş indirim olarak yansıdı. İndirimli fiyatlar dün gece yarısından itibaren fiyatlarda görüldü. Ankara'da ortalama 7.15 liradan satılan benzinin fiyatı 7.06 lira oldu. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7.14 liradan 7.05 liraya düştü. Otogazın pompa fiyatı da 12 kuruş geriledi.