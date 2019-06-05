Sıfır atık ilçesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" seferberliğe dönüştü. Yeni hedef ise Türkiye'ye örnek olacak bir sıfır atık ilçesi oluşturmak.



81 İLDE TARAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık yerleşimi için en uygun ilçeyi seçecek ve pilot olarak projeyi uygulayacak. Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesinin belirlenmesi için 81 il ve 951 ilçede tarama yapılıyor. Belirlenecek sıfır atık ilçesinde atıklar türlerine göre ayrı ayrı biriktirilecek. İlçenin organik atıklarından kompost yapılacak. Toplanan değerlendirilebilir atıklar geri dönüşüm tesislerinde işlenecek, yeni ürünlere dönüştürülecek. Bu yolla ekonomik kazanç sağlanacak.



OTOMATLAR GELİYOR

Toplama sisteminde elektrikli araçlar kullanılarak egzoz emisyonlarının azaltılması da hedefleniyor. Proje kapsamında belirlenecek ilçeye; plastik, metal ve cam içecek ambalajlarının toplanması amacıyla otomatlar yerleştirilecek. Otomatlara ambalaj atıklarını atanların telefonlarına konuşma ve internet kontörleri yüklenecek. Bakanlık, seçilen sıfır atık ilçesinde hem bilinçlendirme çalışması yapacak hem de atıkların dönüşümü için donanım ve uzman desteğini verecek.

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