Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Temmuz çeyrek, gram ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Üretim ve yatırım amaçlı kullanılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracı olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Hem yatırımcısını hem alıcısını yakından ilgilendiren canlı altın fiyatlarına haberimizde yer verdik. Binlerce kişinin alım satım yaptığı ve değer verdiği 15 Temmuz çeyrek, gram ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte son dakika güncel fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 TEMMUZ 2019

Piyasaları yakından ilgilendiren altın fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın yatırım ve hediye açısından en çok tercih edilen altın türüdür.

ALIŞ: 412,03 TL

SATIŞ: 421,37 TL