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fiyatları bugün ne kadar? çeyrek, gram ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Piyasalarda fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Düğün sezonunun devam etmesi ve yatırım amaçlı kullanılan değerli madenin önemi giderek artıyor. On binlerce vatandaş ‘’ bugün ne kadar? Çeyrek, gram ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. Güvenli yatırımın adresi olarak bilinen altın fiyatları bu hafta değer kazandı. Özellikle çeyrek ve gram altının ön plana çıktığı bu dönemde vatandaşlar canlı ve güncel fiyatlara erişmek istiyor. Peki 15 Temmuz ? Çeyrek ve kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 15.7.2019 12:38
Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Temmuz çeyrek, gram ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Üretim ve yatırım amaçlı kullanılan fiyatları bugün ne kadar oldu? Uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracı olan ve fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Hem yatırımcısını hem alıcısını yakından ilgilendiren canlı altın fiyatlarına haberimizde yer verdik. Binlerce kişinin alım satım yaptığı ve değer verdiği çeyrek, gram ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte son dakika güncel fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 TEMMUZ 2019

Piyasaları yakından ilgilendiren haberimizin devamında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

yatırım ve hediye açısından en çok tercih edilen altın türüdür.

: 412,03 TL

: 421,37 TL

piyasalar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Temmuz çeyrek, gram ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
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