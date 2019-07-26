12 milyarlık ikramiye

Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emekli ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.



YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek. Hem eşi veya anne-babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Ödeme hisse oranları doğrultusunda paylaştırılıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi 750 lira olarak ödeniyor. Eğer eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25'er hissesi varsa, eşin ikramiyesi 500 lira, çocuklarınki ise 250'şer lira ödeme yapılıyor. Bu durumda yılda 2 kez eşe 500 lira, çocuklara da 250'şer lira ödeniyor. Maaşı 600-999 lira arasında olan 220 bin emeklinin geliri de bin liraya çıkarılırken, bin liranın altında bayram ikramiyesi alan tek bir vatandaş kalmayacak.



ÇALIŞAN DA KAZANACAK

Temmuz ve ağustos hem çalışan hem de emekliler için bereketli aylar oldu. Temmuz ayında memur emeklileri maaşlarının yanı sıra zam farkını alırken, SSK ve Bağ-Kur'lulara zamlı maaşlar ödendi. Bu ay Bayram ikramiyesi ile birlikte, 5.2 milyon kamu çalışanı ve emeklisinin gelirini artıran, sosyal haklarını iyileştiren toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanacak.



İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE HESAPLANACAK

Bayram ikramiyesi için herhangi bir başvuruya ihtiyaç bulunmuyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye yatıyor. Bu kapsamdaki ödemeler sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmişse, 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

BUGÜN NELER OLDU