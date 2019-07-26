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Gram, çeyrek, yarım ve tam ne kadar oldu? alış ve satış değerleri!

ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekonomideki değişen grafiği merak eden vatandaşlar güncel olarak " ne kadar oldu?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Kadınların takı olarak da kullandığı aynı zamanda geleneklerimizde de bulunan yastık altı yatırım aracı olan altın ekonominin en önemli değerlerinden bir tanesidir. Buna göre; gram, çeyrek ve tam ?

Giriş Tarihi: 26.7.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 12:05
Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Temmuz Cuma altın fiyatları alış ve satış değerleri!

Arama motorlarında güncel olarak en çok aratılan konulardan biri de " ne kadar oldu?" sorusudur. Vatandaşların güncel olarak takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve tam yaz aylarının gelmesiyle daha da büyük bir önem kazanmış durumda. Düğün sezonunun gelmesi sebebiyle aile ve akrabaları için kullanılan altın aynı zamanda büyük bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Buna göre; güncel ? İşte ayrıntılar..

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 26 TEMMUZ 2019 CUMA

Haberimizin içeriğinden 2019 güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Temmuz Cuma altın fiyatları alış ve satış değerleri!
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