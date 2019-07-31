Yerli enerji için yeni reçete

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması kapsamında yerli kaynaklardan daha fazla enerji elde edilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda Türkiye'de bulunan temel ve kritik madenler belirlenecek. Bu madenlerin ve nadir toprak elementlerinin güvenli teminine yönelik yol haritası hazırlanacak. Ayrıca madencilik faaliyetlerinde izin, ruhsat ve lisans işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik altyapı oluşturulacak.

Yerli kaynakların daha fazla kullanılması amacıyla başta linyit olmak üzere, jeotermal ve kaya gazı gibi yüksek potansiyeli bulunan yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacak. Linyit rezervlerinin etütleri tamamlanarak, santral kurulum ihalesine hazır hale getirilecek. Kaya ve metan gazı konusunda kapsamlı araştırma faaliyetleri yürütülecek. Isıtıldığında petrol ve gaz üretilebilen bir organik kayaç cinsinden petrol üretimine yönelik çalışmalar başlatılacak.







Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde madencilik sektörünün çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyumu geliştirilecek. Çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyum bilinci artırılacak. Eğitim ve sertifikasyon çalışmalarına devam edilirken, madenciliğe özgü kurumsal iş güvenliği altyapısı geliştirilecek. İzin süreçlerinde bürokratik yapının etkinliği sağlanacak, yatırım güvencesi artırılacak. Madencilik faaliyetlerinde izin, ruhsat ve lisans işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için altyapı oluşturulacak.



KRİTİK MADENLERE ÖNCELİK

Enerji ve madencilik makine ve ekipmanlarında yerli üretimin geliştirilmesi sağlanacak. Enerji sektörü ile sanayinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama çalışmaları artırılacak. Nadir toprak elementleri, bor ve ekonomik potansiyeli yüksek madenlerin aranmasına öncelik verilecek. Enerji sektörünün petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynak ile sanayinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve dışındaki arama faaliyetleri hızlandırılacak.



ÖZEL SEKTÖRE ARAMA TEŞVİKİ

KKTC'nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğalgaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. 2023 yılı sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26'ya çıkarılacak. Özel sektörün arama faaliyetlerinin artırılabilmesi için finansal riskleri azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülecek. Maden arama risklerini mali açıdan azaltacak bir mekanizma oluşturulacak. Uluslararası standartlarda maden aranmasını ve işletilmesini mümkün kılacak Maden Yatırım Ortaklığı modeli oluşturulacak.

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