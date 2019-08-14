Son dakika haberi: Altın fiyatları artıyor! 14 Ağustos 2019 gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son günlerde altın kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle birçok kişi de piyasayı yakından takip etmeye başladı. Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği, güncel rakamları bu başlık altından anbean sizlere aktarıyoruz. 13 Ağustos 2019 Salı günü gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları!

16 AĞUSTOS SALI BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı'nın 3. Gününde altın fiyatları yine merak konusu oldu. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz.

İşte güncel rakamlar;