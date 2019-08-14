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Son dakika haberi: artıyor! 14 Ağustos 2019 gram, cumhuriyet ve ne kadar, kaç TL?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ile ilgili son dakika hareketliliği de bir hayli merak konusu oldu. Bu alana yatırım yapmak isteyenler veya düğünlerde takı olarak hediye edecek vatandaşlar ‘’altın fiyatları ne kadar, kaç tl’’ sorusunun cevabını araştırıyorlar. 14 Ağustos Çarşamba gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İşte altın kuru ile ilgili merak ettiğiniz tüm rakamlar!

Giriş Tarihi: 14.8.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 09:31
Son dakika haberi: Altın fiyatları artıyor! 14 Ağustos 2019 gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son günlerde altın kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle birçok kişi de piyasayı yakından takip etmeye başladı. ile ilgili son dakika hareketliliği, güncel rakamları bu başlık altından anbean sizlere aktarıyoruz. 13 Ağustos 2019 Salı günü gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve canlı altın fiyatları!

16 AĞUSTOS SALI BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı'nın 3. Gününde altın fiyatları yine merak konusu oldu. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz.

İşte güncel rakamlar;

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Son dakika haberi: Altın fiyatları artıyor! 14 Ağustos 2019 gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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