THK’ya suç duyurusu

SABAH'ın yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı Türk Hava Kurumu'na yönelik haberleri ses getirdi. İçişleri Bakanlığı, THK eski yöneticileri hakkında 10 adet uçağın ve mülkiyeti THK'ya ait olan 9 taşınmazın satışındaki şaibeler başta olmak üzere kurumdaki yolsuzluklara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



SATIŞ BELGELERİ YOK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, eski yöneticiler tarafından ayarlanan ekspertizlerle kurumun 9 adet taşınmazı yok pahasına satılırken, satılan 2 taşınmazın ise satış belgeleri yok edildi. Trabzon'da satılan otel ve işhanının kaça ve kime satıldığı araştırılırken, taşınmazların geri alınması için girişimde bulunulacak.







KURUMUN İÇİ BOŞALTILMIŞ

THK eski yönetimlerine yönelik yapılan suçlamalar ise kurumun içinin nasıl boşaltıldığını gözler önüne serdi. THK Tüzüğü'ne göre borçlanılabilecek miktarın çok üzerinde borçlanıldığı, satın almak yerine THK Havacılık Vakfı'ndan THK'ya beş yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olduğu, ilgili şirket tarafından ödenmesi gereken yakıt bedelinin THK İktisadi İşletmesi tarafından ödendiği, yurtdışından alınan bazı yardımların mülki idare amirliğine bildirilmediği, kuruma ait bazı demirbaşların THK Havacılık Vakfı çalışanlarınca satıldığı belirlendi. Ayrıca THK İktisadi İşletmesi tarafından 10 adet uçağın satış ihalesine ilişkin belgelerin denetimde ibraz edilemediği tespit edildi.

THK'da skandal

ADLİ İŞLEM İÇİN BAŞVURU

Savcılığa sunulan iddiaların 1 Ocak 2013 ile 8 Haziran 2016 tarihleri arasını kapsadığı belirtilirken, söz konusu dönemde THK'da sırasıyla Osman Yıldırım, Vacit Öktem ile Kürşat Atılgan başkanlık görevinde bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı iddiaları araştırmak üzere 26 Ağustos'ta bir mülkiye başmüfettişi ve iki dernekler denetçisi tarafından THK'da denetime başladı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü bu yıl 424 dernekle ilgili idari işlem yaptı. Aralarında THK ve Kızılay'ın da bulunduğu 132 dernek hakkında adli işlem yapılması için yargıya başvuruldu.



'THK MESELESİ GİRDABA GİRMİŞ BİR MESELEDİR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türk Hava Kurumu'nun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünün tespit edildiğini belirterek, "26 Haziran itibarıyla Türk Hava Kurumu'nun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumu yönetimi boşluktadır" dedi.

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MAHKEME KARAR VERİR

105. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Soylu, Türk Hava Kurumu meselesinin girdaba girmiş bir mesele olduğunu belirterek, "Bu dönem içerisinde yapılan ihbar ve şikâyetler vardı, denetim başlattık. Gelen ihbar ve şikâyetlere hem illerdeki birimler hem de merkezi yönetim seyirci kalmadı. Bu denetimlerde, Türk Hava Kurumu'nun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğü saptandı. 26 Haziran itibarıyla kurumun herhangi bir yönetimi de söz konusu değildir. Türk Hava Kurumu yönetimi boşluktadır. Yöneticileri vardı. Bunların 9'u istifa etti ve geri kalanların da hukuken burayı yönetme kabiliyeti söz konusu değildir, düşmüş durumda duruyor. Mahkemeler devam ediyor. Onlar karar verecek ve bu çerçevede mesele devam edecek" diye konuştu.