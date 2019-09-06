Anadolu’ya sağlık seferberliği

Hükümet sağlık alanında toplumun tüm kesimlerini kucaklayan reform adımları atmaya hazırlanıyor. Buna göre, evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılacak, başta kırsalda yaşayanlar olmak üzere yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılacak. Acil sağlık, yoğun bakım, onkoloji, organ nakli hizmetleri gibi özellikli sağlık hizmetlerinin kapasitesi artırılarak hızı ve kalitesi yükseltilecek.

Aile hekimlerinin sorumlulukları artırılacak, yeni performans sistemi kurulacak. Koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirilecek. Yoğun bakım ve geriatri hizmetinin evde bakım hizmetleri ile entegrasyonu sağlanacak. Acil servis hasta yoğunluğuna göre ihtiyaç olan yerlerde alternatif muayene alanları oluşturulacak.



İŞTE REFORM ADIMLARI...



AKREDİTASYON SİSTEMİ KURULUYOR: Sağlık hizmetinin kalitesinin geliştirilmesi için hizmet sunucularına yönelik akreditasyon sistemi kurulacak. Klinik kalitenin takibi ve denetiminde standart bir süreç oluşturulacak.



HASTANE ECZACILIĞI EĞİTİMİ: Simülasyon destekli tıp eğitimi, biyomedikal mühendislik eğitimi ve hastane eczacılığı eğitimi vermek amacıyla Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezleri açılacak.



ALTERNATİF MUAYENE ALANI: Acil servis hasta yoğunluğuna göre ihtiyaç olan yerlerde alternatif muayene alanları oluşturulacak.



ÖZELLEŞMİŞ TEDAVİ MERKEZİ: Zorunlu tedavi kararlarının uygulanabileceği özelleşmiş tedavi merkezlerinin sayısı artırılacak.







SAĞLIKLI YAŞAM TARZI: Bulaşıcı olmayan hastalık risklerine yönelik olarak, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecek. Koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi geliştirilecek. Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı artırılacak.



BAĞIMLILIKLA MÜCADELE: Bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak.



AİLE HEKİMİNE PERFORMANS SİSTEMİ: Aile hekimliği performans sistemi yeniden tasarlanacak.



ERKEN TEŞHİS ETKİNLEŞİYOR: Gıda güvenilirliği, obezite, çevre sağlığı gibi konularda çok paydaşlı sağlık sorumluluğu modeli güçlendirilecek. Erken teşhis hizmetlerinin etkinliği artırılacak.



AKILCI İLAÇ: Antibiyotikler, solunum sistemi ve psikiyatride kullanılanlar başta olmak üzere akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı mekanizmalar oluşturulacak. Fiyat belirlemede kanıta dayalı model güçlenecek.



SAĞLIK MARKET: Sağlık tesislerinde özellikle sık tüketilen ve temininde güçlük yaşanılan malzeme gruplarında alternatif alım yöntemleri ile maliyetler düşecek.



YAŞLILAR YAKINDAN İZLENECEK: Yaşlılara yönelik sağlık izlemleri gerçekleştirilecek, yaşla birlikte artan hastalıklara ilişkin koruyucu ve tedavi edici hizmetler güçlendiri lecek.

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