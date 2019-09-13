1.5 ayda 7.5 puan indirdi

Ağustos 2018'de yaşanan kur saldırısının ardından dengelenme sürecine giren ekonomide enflasyonun 15 ayın en düşük seviyesine inmesi ve 17 yıl sonra cari fazla verilmesiyle eli güçlenen Merkez Bankası (MB), faizleri beklentilerin de üzerinde düşürdü. Eylül ayı enflasyonunu göz önünde bulundurup, büyümeyi baz alan banka, politika faizini 3.25 puan aşağı çekerek 16.50 puana indirdi. Böylece son 1.5 ayda faizlerdeki düşüş 7.5 puan oldu. Bankanın yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 15'in altına çekmesi bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK

Başkan Murat Uysal Başkanlığı'nda toplanan Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) sonra bankadan yapılan açıklamada, "Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. İyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor" denildi.

Karar metnine, temmuzdaki metne göre birkaç ifade eklendi. MB, yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının devam ettiğini, yatırımların zayıf seyrini koruduğunu, özel tüketimin kademeli olarak katkısını artırdığını bildirdi.

Banka mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu vurgularken, bu söylem piyasada bundan sonraki indirimlerin daha sınırlı olabileceği izlenimini yarattı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının piyasalara olası etkileri nasıl olur?

KREDİ FAİZİNE 1-2 PUAN YANSIR

MB'nin faiz indirimlerinin önümüzdeki hafta bankaların kredi faizlerine yansıması bekleniyor. 25 Temmuz'daki 4.25 puanlık faiz indiriminden sonra kamu bankaları öncülüğünde faiz indirimi süreci başlamıştı. Kamu bankaları mevduat faizlerini yüzde 14-15'e, ticari kredi faizlerini yüzde 17'ye çekmişti. Konut kredisinde ise faiz oranları yüzde 0.99'a gerilemişti. 30 Ağustos itibarıyla özel bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 22, konut kredisinde 12.88, ticari kredide 20.28, tüketici kredisinde ise 19.28 seviyesinde...

Bankacılar, önümüzdeki günlerde önce mevduat faizlerinde 1-2 puanlık bir indirim olacağını ardından da kredi faizlerinin düşeceğini belirtiyor. Konut kredisinde yıllık ortalama faizinin yüzde 10-11'e, ticari kredide ise yüzde 20'nin altına inmesi bekleniyor. Kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 0.80-0.85'e indirebileceği söyleniyor.



DOLAR DÜŞTÜ BORSA ÇIKTI

Merkez'in faiz kararının ardından dolar yüzde 1 değer kaybetti. PPK kararı öncesinde 5.75 TL seviyesinde olan dolar, kararın ardından 5.65'e kadar geriledi. Faiz indirimi sonrası tahvil faizleri de düştü. Borsa, banka hisseleri öncülüğünde 103 bin puanın üzerini test etti. Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 15.09'a geriledi.



EKONOMİSTLER NE DİYOR?

ENFLASYON DÜŞÜŞÜ MERKEZ'İ RAHATLATTI

Eda Karadağ/ İntegral Yatırım: Beklentiler doğrultusunda bir indirim olduğu için sürpriz olmadı. Ağustos ayında açıklanan enflasyon rakamlarındaki düşüş, Merkez'in elini daha da rahatlattığı için faiz konusunda alanı bulunuyordu.

Yunus Kaya/Alnus Yatırım: Merkez Bankası beklentilerin de üzerinde bir faiz indirimi yaptı. Bunun için enflasyondaki düşüş ve yurtdışında faizlerdeki olumlu havanın etkisini kullanmış oldu. Merkez'in kararı, fasit bir daireye hapsolan reel ekonomiye can suyu olabilir. Zira faizler yüksek olunca kredi alınamıyor, üretim hacmi düşüyor ve ekonomi büyüyemiyor.



İŞ DÜNYASI NE DİYOR?

ŞİMDİ SIRA BANKALARA GELDİ

Rifat Hisarcıklıoğlu/TOBB Başkanı: Merkez Bankası'nın cesur bir şekilde faiz indirimlerini sürdürmesi, iş dünyasına moral veriyor. Son dönemde faiz indirimlerinin de etkisiyle yurtiçi iktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma görülüyor.Merkez Bankasının faiz indirim kararı bankaların fonlama maliyetini ve mevduat faizlerini düşürecek. Dolayısıyla şimdi sıra bankalarda. Ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar.

İsmail Gülle/TİM Başkanı: Beklentilerin üzerinde gelen faiz indiriminin üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın heyecanla beklediği bir hamle oldu. Bu kararla birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu hamlenin kredi faiz oranlarına da yansıması, piyasalardaki normalleşme sürecini de ivmelendirecektir.

Nail Olpak/ DEİK Başkanı: Küresel para piyasalarında gevşeme sürecinin yaşanması, Türkiye açısından pozitif bir görüntü oluştururken, alınan faiz indirimi kararı ülkemizin büyüme sürecine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu noktada, finans kuruluşlarının da TCMB'yi takip ederek piyasa faizlerini hızla aşağı çekmelerinin ve piyasanın ihtiyacı olan ucuz finansmanı özel sektöre kaynak olarak sunmasının gerekliliğine inanıyoruz.

Bendevi Palandöken/ TESK Başkanı: Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 325 bazlık indirim kararının piyasaları rahatlatacak. Faiz indirimi aynı zamanda beraberinde enflasyonu da düşürecek. Böylece hem vatandaş hem de piyasalar rahatlayacak.