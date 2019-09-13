Enflasyon tek haneye düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ikinci yarıda beklenen ekonomik aktivitedeki rahatlamayla yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatmayı beklediklerini söyledi.

İstanbul'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 10. yıl davetinde ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Albayrak, 2020-2022 Yeni Ekonomik Programı'nı eylül ayı içinde açıklayacaklarını bildirdi. Göçlerin arttığı ve küresel mücadelelerin yaşandığı zorlu konjonktürden geçerken, Türkiye'nin en az düzeyde etkilenmesi için ihtiyatlı politikaları sürdürdüklerini anlatan Albayrak, "Çok sayıda tedbir setini devreye aldık. Ayakları yere basan Yeni Ekonomi Programı'nda bir yılı geride bıraktık. Program kapsamındaki güçlü yapısal reform sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz kazanımları 2020'de daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Bakan Albayrak'tan flaş faiz ve enflasyon mesajı

EN YÜKSEK CARİ FAZLA

"Temmuzda 12 aylık dengede belki de en yüksek cari fazla rakamını göreceğiz" diyen Albayrak, yılın kalan aylarında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'lerin üzerinde olduğunu göreceklerini kaydetti. Albayrak, "Eylül endeksleri hem TÜFE hem de ÜFE'de tek haneleri yakalayacağımızı gösteriyor. Veriler ekonomideki toparlanmanın arzu ettiğimiz seviyeye yakın olduğunu ortaya koyuyor. Yılı pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz. Yıl sonunda hedeflerimizden daha iyi performansla tamamlayacağız" dedi. Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının etkilerinin de önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacağını söyledi.

Geçen yıldan bu yana yaşanan gelişmeleri de anlatan Albayrak, "9 Eylül itibarıyla risk primi (CDS) 200 baz puan, 2 yıllık tahvilin faizi 780 baz puan, 5 yıllıklarınki 980 baz puan, 10 yıllıklarınki ise 480 baz puan geriledi" dedi.



EBRD'DEN 1 MİLYAR EURO

Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, yıl sonuna kadar Türkiye'de 1 milyar euro yatırım amaçladıklarını belirterek, "Bankacılık, leasing ve faktoring sektörlerine destek verebiliriz" dedi.

Bugüne kadar 300 projeye, 11.5 milyar euro değerinde yatırım yapan EBRD, bu girişimler için dış kaynaklardan 2.3 milyar euro finansman desteği sağladı. Banka, 2019-2024 dönemi için 5 yıllık Türkiye stratejisini de açıkladı. EBRD'den yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde finansal sektör, bilgi ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomik katılım ve daha fazla sürdürülebilirliğe odaklanılacak.

EBRD Başkanı Chakrabarti, Türkiye ziyareti sırasında, şu konuların altını çizdi: "EBRD ve Türk özel sektörünün birlikte keşfetmeleri için pek çok heyecan verici yeni sınır var. EBRD yalnızca iyi gün dostu değildir. Uzun vadeye bakıyoruz. Bugün Türkiye'ye bağlıyız ve şimdiye kadar olduğu gibi özel sektörünü destekliyoruz."