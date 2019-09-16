VW’nin dev yatırımı için geri sayım

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW) 1.3 milyar euroluk yatırımı için geri sayım başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dev firmanın yatırımı Türkiye'ye yapacağını açıkladı. Alman Ticaret Bakanlığı'ndan bu yatırım için Türkiye lehine kararın alındığı bilgisini aldığını söyleyen Pekcan, kararın resmi açıklanmasını heyecanla beklediğini dile getirdi.







BÖLGE NETLEŞTİ

Ticaret Bakanı Pekcan, katıldığı televizyon programında Volkswagen'in yatırım sürecine ilişkin müjdeyi verdi. Pekcan, "Alman Ticaret Bakanı finale yaklaşıldığını söylüyor. Bakanlar lehimize karar verdiğini söylüyor. Fabrikanın yeri belli" dedi. Bakan Pekcan, fabrika yatırımının yapılacağı bölgenin netleştiğini belirtirken, yılbaşından bu yana Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan şirketin Manisa'ya yatırım yapması bekleniyor.



SKODA VE SEAT ÜRETİLECEK

VW'nin aldığı kararla Türkiye'ye 22 yıl aranın ardından ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı gelmiş olacak. Türkiye, 1990 Opel, 1994 Toyota, 1995'te Hyundai ve 1996'da Honda yatırım yapmıştı. VW Türkiye fabrikasında, grup bünyesindeki markalardan Skoda ve Seat içinde üretim yapacak. VW'nin Türkiye'yi tercih etmesinde ekonomide son dönemde sergilenen başarılı performansın da etkili olduğu belirtiliyor.







9.3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'de 7 binden fazla Alman firmanın 9.3 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Türkiye-Almanya arasında geçen yıl ilk kez Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) anlaşması imzalandı. Alman devleri Türkiye'de özellikle enerji, enerji verimliliği projeleri, ulaştırma alanında altyapı projeleriyle ilgileniyor.



TÜRKİYE YATIRIM ÜSSÜ

Türkiye son beş yılda otomotiv sektörünün yatırım üssü oldu. Beş yılda otomotiv sektörüne verilen teşvik belgesi 715'e ulaşırken, yatırımlara 28 milyar lira destek verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için Bursa'da temeli atılan Türkiye'nin ilk alüminyum enjeksiyon fabrikası projesinin cari açığın azaltılmasına 2.3 milyar dolar katkı sağlayacağını söyledi. Varank, sektörün yıllık 1.5 milyonun üzerinde üretim yaptığını söyledi.

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