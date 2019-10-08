Otelde fiyat pazarlığı

Bayram ve tatil dönemlerinde afaki artışlarıyla tepki toplayan uçak biletlerinin tavan fiyatında düzenleme yapıldı. Havayolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin tavan fiyatını 450 TL olarak belirledi. Havayolu sektör oyuncuları fiyat artışını yeterli bulmadı. Turizmciler ise erken rezervasyon kampanyası öncesinde yapılan artışı paket tur fiyatlarına yansıtmamak için formül aramaya başladı. Tavan fiyatın uçak biletindeki taban fiyatı da artıracağını belirten turizmciler, paket fiyatlarında belirleyici unsurun otellerin olacağını aktarıyor.

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Bazı tur operatörleri, otellerin geçen yıl kur etkisiyle fiyatlarını artırdığını, şu anda döviz kurları stabil gittiği için bu yıl artış beklemediğini vurguluyor. Kültür turu kapsamında konaklanan Anadolu otellerinin fiyat artışına gitmediğini anlatan tur operatörleri, sahillerde ise belirleyici unsurun yurtdışı pazarlar olacağına dikkat çekiyor. Otellerle pazarlık yapan tur operatörleri, fiyat artışı olmazsa uçak biletindeki artışı pakette dengelemeye çalışacak.







İKİSİNİ DENGELEYECEĞİZ

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, erken rezervasyon paketleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "2018'de kurdaki ani sıçrama nedeniyle oteller kuru 8 lira olarak belirlemiş ve yüzde 60'ı aşan fiyat artışına gitmişti. Kur ise yıl ortalamasında 6.30'larda gerçekleşti. 2020 için de kur 6.50 olarak öngörülüyor. Kültür turları için görüştüğümüz oteller genelde fiyat artışına gitmeyeceğini beyan ediyor. Biz de bu durumu baz alarak kültür turlarında uçak biletindeki artışı dengelemeye çalışacağız" dedi.

Sahil bölgelerinde yurtdışı pazarların belirleyici olacağını anlatan Vardar, "2018-2019 döneminde yaşandığı gibi afaki bir artış beklemiyoruz. Erken rezervasyon fiyatlarını bazı bölgelerde hiç artırmadan bazıların da minimum artışlarla sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.







YÜZDE 10 ARTIŞ OLABİLİR

Coral Travel Genel Müdürü Mehmet Kamçı, tavan fiyatta yüzde 25'lik artışın taban fiyatı da etkilediğini belirterek, "Grup bilet satışlarında yüzde 10-15 arasında bir artış yaşanır. Bu da bizim maliyetlerimize etki eder. Otellerle görüşmelerimiz sürüyor ancak hem uçak hem de otellerde fiyat artışı olacağını öngörürsek paket fiyatlarının yüzde 10 artacağını söyleyebiliriz" dedi. İç hatlarda en fazla paketin kültür turlarında yapıldığını abelirten Kamçı, şunları anlattı: "Bu turlarda maliyetin yüzde 50'sini uçak bileti kalanı ise otel ve rehber oluşturuyor. Erken rezervasyon için paket tur hazırlıklarımız sürüyor. Otellerle görüşüyoruz. Yerli tatilciye mümkün olduğunda maliyet artışlarını yansıtmamaya çalışacağız."







HAVAYOLLARI FİYATI BEĞENMEDİ

Havayolu sektör oyuncuları belirlenen tavan fiyatın arzu ettikleri seviyede olmadığını söyledi. Sektör oyuncuları, "31 Ocak 2017'de tavan fiyat 100 dolar iken şu anda belirlenen tavan fiyat 75 dolar seviyesinde. O günden bugüne mazot maliyetleri ise katladı. Ancak yine de hiç artış olmamasından daha iyi" dedi.



UYGULAMA BU HAFTA BAŞLAYACAK

Yeni düzenlemeye göre uçak bilet fiyatları "bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan" 450 lirayı geçmeyecek. Yurtiçi uçuşlarındaki 'business sınıfı' bilet fiyatları ile yurtdışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Yeni uygulama bu hafta başlatılacak. İç hat uçuşları için tavan fiyat daha önce 352 lira olarak belirlenmişti. Ancak özellikle tatil ve bayram dönemlerinde şirketler tavan fiyatı deliyordu.