Faiz düştü ev satışı beşe katladı

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası'nın ardından kamu bankalarının öncülüğünde başlayan faiz indirimleri konut sektörüne can suyu oldu. 1 Ağustos itibarıyla başlayan konut kredisi faizi indirimleri ve kampanyalar vatandaşı harekete geçirdi. Eylülde ülke genelinde 146 bin 903 konut satıldı ve aylık bazda en yüksek satışa imza atıldı. Yılın 9 ayında ise 865 bin 473 konut satıldı.Konut satışlarında en çarpıcı gelişme, ipotekli satış olarak tanımlanan kredili satışlarda gerçekleşti. Türkiye genelinde banka kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410.2 artış göstererek 57 bin 811 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39.4'e ulaştı ve kredili satışlarda da eylül ayında rekor kırıldı. Konut alan vatandaşın tercihi ağırlıklı olarak ikinci el oldu. Eylülde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.3 artış göstererek 95 bin 510 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 azalarak 51 bin 393 oldu.KONUTDER Başkanı Altan Elmas, faiz indirimiyle konutta bekleme sürecinin sona erdiğini, alım döneminin başladığını dile getirdi. Elmas, "Bir süredir ertelenen konut talebi canlandı ve vatandaşlarımız yeniden konuta alımına yöneldi" diye konuştu. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım da özel bankların da konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına düşürmesi halinde bu oranın yüzde 50'nin üzerine çıkacağını söyledi. Durbakayım "Piyasaya dönen tasarruflar gerileyen mevduat faizi yerine konut sektörüne kanalize olacak" dedi.