Son dakika haberi: Altın fiyatlarında son durum! 24 Ekim Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları

Piyasanın nabzını tutanların yakından takip ettiği altın fiyatlarında, 24 Ekim tarihi itibarıyla düşüş söz konusu. Özellikle küçük ölçekli yatırımcıların gözdesi çeyrek altın ve gram altın fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Dolar/TL kurundaki aşağı yönlü hareketin etkisine bağlı olarak altın fiyatlarında nasıl bir değişiklik yaşandı? İşte 24 Ekim güncel fiyatları…

Haberimizin ilerleyen sayfalarından piyasalardaki güncel altın fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

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