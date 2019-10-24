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Son dakika haberi: Altın fiyatlarında son durum! 24 Ekim Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıklamasıyla birlikte yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından altın kurunda son durum ne oldu? 24 Ekim ne kadar? Güncel piyasalarda altın fiyatlarının düşüşe geçmesi ile birlikte altın çeyrek altın fiyatı ve altının gram fiyatı merak konusu oldu. Özellikle yatırımcılar tarafından araştırılan altın kuru ile ilgili detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:08
Son dakika haberi: Altın fiyatlarında son durum! 24 Ekim Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları

Piyasanın nabzını tutanların yakından takip ettiği altın fiyatlarında, 24 Ekim tarihi itibarıyla düşüş söz konusu. Özellikle küçük ölçekli yatırımcıların gözdesi çeyrek altın ve gram yoğun olarak araştırılıyor. Dolar/TL kurundaki aşağı yönlü hareketin etkisine bağlı olarak altın fiyatlarında nasıl bir değişiklik yaşandı? İşte 24 Ekim güncel fiyatları…

Haberimizin ilerleyen sayfalarından piyasalardaki güncel altın fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Altın fiyatlarında son durum! 24 Ekim Perşembe güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
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