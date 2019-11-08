Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuna vatandaşlar arama motorundan yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren sarı metale yoğun ilgi başlıyor ve canlı fiyatları merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde hem yatırım hem hediye amaçlı alınan altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor. Peki 8 Kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Sabah saatlerinden itibaren güncel altın fiyatları araştırılıyor. Haberimizde, 8 kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ilişkin detaylar yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 271,65

SATIŞ: 271,70

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 439,02

SATIŞ: 448,97

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.756,07

SATIŞ: 1.790,37