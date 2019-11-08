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bugün ne kadar? 8 Kasım tam, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Dolar döviz kurundaki ani iniş ve çıkışlar son dakika gelişmelerini de yakından etkiliyor. Ani iniş ve çıkışlarıyla birlikte sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Hem yatırım hem hediye amaçlı alınan ‘’ 8 Kasım ?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Haftanın son iş gününde Kapalıçarşı’da canlı ve anlık değişimler ve detaylı gram, fiyatları hakkındaki tüm son dakika gelişmelerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:21
Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuna vatandaşlar arama motorundan yanıt aramaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren sarı metale yoğun ilgi başlıyor ve canlı fiyatları merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde hem yatırım hem hediye amaçlı alınan altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor. Peki 8 Kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Sabah saatlerinden itibaren güncel altın fiyatları araştırılıyor. Haberimizde, 8 kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ilişkin detaylar yer alıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 271,65

SATIŞ: 271,70

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 439,02

SATIŞ: 448,97

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.756,07

SATIŞ: 1.790,37

piyasalar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Kasım tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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