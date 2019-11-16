Asgari ücret için kıdem tazminatı tabanı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte detaylar

Kıdem tazminatı, belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, iş yerince topluca ödenen paradır. Kıdem tazminatı işçinin son ay aldığı maaş üzerinden brüt ücretine göre belirlenir. Peki, asgari ücret alan bir çalışanın kıdem tazminatı ne kadar olur? İşte merak edilen tüm detaylar!

Kıdem tazminatı yanında habersiz işten çıkarma durumlarında ihbar tazminatı da ekleniyor. İşçilerin bilmediği bir tazminat daha var, o da ayrımcılık tazminatı. Peki, ayrımcılık tazminatı nedir ve şartları neler? İhbar tazminatı kimleri kapsıyor? İşte merak edilen tüm detaylar!