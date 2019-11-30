Türkiye JCR Avrasya’yı satın aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi, sağlıklı değerlendirme imkânı sağlayacak" dediği ulusal derecelendirme kuruluşu faaliyete geçiyor. Bu amaçla Türkiye Bankalar Birliği, JCR Avrasya'nın yüzde 85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması, JCR (Japan Credit Rating Agency) ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Şirket, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini belirleyecek. İlk aşamada belli bir ciro büyüklüğünün üstündeki firmalar derecelendirilecek. Orta ve küçük ölçekli firmaların derecelendirilmesi teşvik edilecek.



KISA SÜREDE FAALİYETE BAŞLIYOR

Ortaklık ile ulusal derecelendirme şirketi kısa sürede uygulamaya geçecek ve küresel marka olacak. Şirket aynı zamanda yerel firmaların kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacak. Hisse devrinin tamamlanmasının ardından JCR Avrasya'nın yeni hisse yapısında Borsa İstanbul A.Ş.'nin yüzde 18.50, Japan Credit Rating Agency'nin yüzde 14.95 ile en büyük pay sahipleri olacağı bildirildi.







Kredi derecelendirme kuruluşuna ilişkin merak edilen 6 sorunun yanıtı şöyle:



* Ulusal derecelendirme kuruluşuna sahip olmanın avantajları neler olacak?

Krediler başta olmak üzere risklerin objektif, bağımsız ve sistematik ölçülmesini sağlayacak. Derecelendirme alanında karşılaştırılabilir bir referans oluşturacak. Ülkede derecelendirme kullanımının yaygınlaşmasına katkı verecek. Bankaların tahsis ve izleme süreçlerinde kullanılarak verimlilik sağlayacak. Uzun vadede KOBİ'lerin kredi riskinin hızlı ve doğru şekilde ölçülmesine katkı sunacak. Risk ve fiyatlama ilişkisinin doğru tesisi için sağlıklı girdi imkânı verecek.



* Sıfırdan kurmak yerine neden mevcut bir şirketle ortaklık yapıldı?

Çalışan istihdamı, modelin geliştirilmesi için gerekli olan verilerin toplanması, modellerin geliştirilmesi ve BDDK tarafından onaylanması yaklaşık 4 yıllık bir süre gerektiriyor. Mevcut şirketle ortaklık hem zaman hem de maliyet açısından olumlu katkı sunacak.

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* Ortaklık için neden JCR seçildi, Asyalı olması bir avantaj mı?

BDDK tarafından derecelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yetkilendirilmiş tek şirket JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Türkiye'de faaliyet gösteren yerel derecelendirme şirketlerinden uluslararası bağlantısı ve iş modeli olan yalnızca JCR-ER olduğu için bu ortaklık tercih edildi.



* Yerli derecelendirme kuruluşları yerine neden yabancı kuruluş seçildi?

Yerli derecelendirme şirketleri BDDK tarafından yetkilendirilmediği için değerlendirmeye alınmadı. JCR'ın bilinen bir marka olması, Türkiye'nin milli derecelendirme şirketinin uluslararası piyasalardaki tanınırlığı için avantajları olacak.







* JCR'ın işleyişi nasıl olacak, kimlere not verecek?

Derecelendirme notlarının sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında hangi kredi kalitesi kademesine tekabül ettiğinin belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Bankalar, kredi alan şirketlerin derecelendirme notunun tekabül ettiği kredi kalitesine göre sermaye yeterliliği hesaplayabilecek. Mevcut durumda, tüm krediler için en yüksek risk ağırlığı üzerinden sermaye yeterliliği oranı hesaplanıyor.



* Bu notlar şirketler bankalardan kredi alırken güvence olacak mı?

İlk aşamada belli bir ciro büyüklüğünün üstündeki firmaların derecelendirilmesi, sonrasında orta ve küçük ölçekli firmaların derecelendirilmesi teşvik edilecek. Yeni şirket Hazine'nin veya bankaların kredi notlarını değil, finansal sektörden kredi kullanan müşterilerin kredi değerliliğini tespit edecek. Benzer yapılar çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mevcut.



SAĞLIKLI BÜYÜMEYE DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.