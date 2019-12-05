Savunma Sanayii'nde dev atılım! Yüzde 75'e çıkarılacak

Savunma ve güvenlik güçlerinin sürpriz etkisi yaratacak kabiliyetler kazanması amacıyla "İnsansız, Otonom ve Yapay Zeka Projeleri", "Yeni Nesil Silah Sistemleri", "Nesnelerin İnterneti Askeri Uygulamalar" ile "Siber Güvenlik ve Uzay Teknolojileri" başlıklarında çalışmalar yürütülecek

KOBİ'LER DAHİL TÜM SAVUNMA SANAYİSİ FİRMALARINA FİNANSAL DESTEK SAĞLANACAK

Ülke/proje bazlı ihracat stratejileri doğrultusunda yeni finansal modeller oluşturularak ve mevcut off-set uygulamalarının ihracata uyarlanması sağlanarak her yıl en az 2'şer ihracat sözleşmesi imzalanacak.