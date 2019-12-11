Son dakika haberi: Emekliye ve memura yeni zam geliyor! 2020 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca emekli ve memur yeni yılda alacakları zamlı maaşı merakla bekliyor. Özellikle vatandaşlar konuyla ilgili 'emekli zammı ne kadar olacak' 'memur zammı ne kadar olacak' sorularının yanıtlarını arayarak en güncel zam oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beklenti anketindeki yüzde 11.62'lik enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lulara 6.29, memur ve memur emeklilerine 5.29 zam gelmesi görünüyor. Peki zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:12Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:20
Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı ocak ayında maaşlara gelecek zamda. Emekli ve memurun zam dönemi yaklaşırken en önemli belirleyici yılın 2. yarısındaki 6 aylık enflasyon olacak. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...