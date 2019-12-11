Son dakika haberi: Emekliye ve memura yeni zam geliyor! 2020 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı ocak ayında maaşlara gelecek zamda. Emekli ve memurun zam dönemi yaklaşırken en önemli belirleyici yılın 2. yarısındaki 6 aylık enflasyon olacak. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...