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haberi: Emekliye ve memura yeni zam geliyor! 2020 ve ne kadar olacak?

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca ve memur yeni yılda alacakları zamlı maaşı merakla bekliyor. Özellikle vatandaşlar konuyla ilgili 'emekli zammı ne kadar olacak' ' ne kadar olacak' sorularının yanıtlarını arayarak en güncel zam oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beklenti anketindeki yüzde 11.62'lik enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lulara 6.29, memur ve memur emeklilerine 5.29 zam gelmesi görünüyor. Peki zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:20
Son dakika haberi: Emekliye ve memura yeni zam geliyor! 2020 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı ocak ayında maaşlara gelecek zamda. ve memurun zam dönemi yaklaşırken en önemli belirleyici yılın 2. yarısındaki 6 aylık enflasyon olacak. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Son dakika haberi: Emekliye ve memura yeni zam geliyor! 2020 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
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