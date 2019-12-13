100 yılı aşan ekonomik müttefik

Dünyada, sınır komşusu olmayıp, çok güçlü ekonomik ve ticari bağlara sahip ender müttefiklerden biri de Türkiye-Almanya ortaklığı. İki ülkenin 100 yılı aşan müttefiklik tarihi ekonomi alanında da bir asırdır hız kesmeden devam ediyor. Almanya Türkiye'nin yatırımda da ihracatta da turizmde de en büyük ekonomik ortakları listesinin üst sıralarındaki yerini koruyor. Almanya 2018'de önceki yıllarda da olduğu gibi, Türkiye'nin ihracatında birinci sırada yer alırken ithalatında Rusya ve Çin'in ardından üçüncü sıraya oturdu.



SANAYİDE EN BÜYÜK ORTAK

2015 yılında küresel ekonomik gelişmeler ve talep gerilemesi nedeniyle Türkiye'nin ihracatı 2014'e kıyasla yüzde 11.4 azalarak 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak 2018 yılı dış ticaret verilerine göre Almanya'ya ihracat yüzde 6.8 artarak 16 milyar doların üzerine çıktı. En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, bazı yıllar hariç açık veriyor. 2018 yılı verilerine göre Almanya ile dış ticaret açığımız yaklaşık 4.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya ihracatımız yüzde 90 oranında sanayi ürünlerinden, geri kalan yüzde 10'luk oranın büyük kısmı da tarım ve gıda ürünlerinden oluştu.



TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK YATIRIMCI

Almanya, 1980'den beri yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki yatırım hacmiyle Türkiye'de en büyük yabancı yatırımcılar arasında. Türkiye'de Alman sermaye ortaklığındaki Türk ve Alman şirketlerinin sayısı 7 bin 150'ye ulaşmış durumda. Bu şirketlerin faaliyet alanları sanayi üretiminden, satış ve hizmet sektörünün her türlü alanına kadar yayılıyor. Türkiye'den Almanya'ya yatırımda ise 2011 yılında 93 milyon dolar olan rakam 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 78 artarak 212 milyon dolar oldu. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı tarafından 2016 yılı için yapılan araştırmaya göre Almanya'da 77 bin 200 Türkiye kökenli girişimci var.



PATENT BAŞVURUSUNDA LİDER

Sanayide inovasyon açısından Alman firmalarının katkıları da azımsanamayacak düzeyde. 2017'de Almanya toplam 2 bin 044 başvuru ile Türkiye'de yapılan patent başvurularında lider. 2 bin 29 başvuru ile ABD ikinci ve 675 başvuru ile Japonya üçüncü sırada yer alıyor.

Almanya turizm açısından da Türkiye'nin en büyük partnerlerinden. Türkiye turizmi 2019 ocakeylül döneminde 36.4 milyon yabancı turist, 5.1 milyon da yurtdışında yaşayan Türk vatandaşını ağırladı. Böylece toplam turist sayısı 41.5 milyonu aştı. 2016'da dip noktaya gerileyen turizm sektörünün üç yıl gibi kısa bir sürede yeniden rekorlar kırmaya başlamasında Almanların da payı var. Rekoru getiren Rusya, Almanya, İngiltere gibi Türkiye'ye sürekli turist gönderen pazarlardan gelen turist sayısının yükselmesi oldu. Almanya 4 milyon turistle Türkiye'nin en büyük ikinci pazarı durumunda.

BUGÜN NELER OLDU