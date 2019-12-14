Son dakika haberi! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, belli oldu mu? 2020 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Asgari Ücret Belirleme Komisyonu ilk görüşmeyi 2 Aralık tarihinde gerçekleştirmiş, ikinci görüşmeyi ise geçtiğimiz günlerde Türk-İş ev sahipliğinde yapılmıştı. 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında kritik eşik aşılıp üç formül öne çıkmıştı. Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? 2020 OCAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Tam bu noktada da, gerek görüşmeleri, gerekse asgari ücret zam oranı son dakika haberlerini yakından takip eden vatandaşların konuya yönelik araştırmaları da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2020 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Zira, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda önemli kararlar alınırken; brüt ve net asgari ücret zammı konusunda açıklama da yapıldı. Peki, 3. toplantı ne zaman olacak?

Konuya yönelik son dakika detaylarını sizler için derledik.