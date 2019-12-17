Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek? Asgari ücret üçüncü toplantı ne zaman, saat kaçta?

Asgari ücret görüşmeleri bugün yapılacak toplantı ile devam edecek. Hatırlanacağı üzere, ilk toplantı 2 Aralık'ta gerçekleştirilmiş, ikinci toplantı ise Türk İş ev sahipliğinde yapılmıştı. Bugün üçüncüsü yapılacak toplantıda çıkacak sonuç milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla takip ediliyor. Her yıl asgari ücrete yapılacak zam miktarı öncesi işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu toplanıyor ve yaşanacak maaş artışı için görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Bu noktada yapılacak zam miktarı tüm tarafların ortak görüşü ile netlik kazanacak. Hali hazırda 2020 TL olan asgari ücret komisyonun alacağı ortak kararın ardından şubat ayında hesaplara zamlı olarak yatacak. Peki, asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta gerçekleştirilecek? 2020 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK? 2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari 3. Toplantısının zamanını, detaylarını haberimizin içerisinden öğrenebilir. 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…