Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması...

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı şuanda Türkiye'nin gündemine oturmuş konuların başında geliyor. 7 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan ilk toplantı 2 Aralık'ta gerçekleştirilmiş, geçtiğimiz gün yapılan toplantı da ise zam talebi belirtilmişti. Son olarak Başkan Erdoğan yöneltilen bir soru üzerine konuyla ilgili milyonlarca asgari ücretli çalışanı mutlu edecek açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Ocak 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına haberimizin içerisinde yer verdik…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

2 Aralık'tan bu yana yaşanan tüm gelişmeleri ve asgari ücret zam miktarı ile ilgili görüşmelerdeki son dakika haberlerini burada takip edebilirsiniz. İşte ilgili detaylar…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET 2020 AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız" dedi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini verdi.