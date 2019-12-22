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: 2020 ? Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması...

Ocak ayına girmemize artık sayılı günler kala milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini merak ediyor. Hatırlanacağı üzere asgari ücret zammı ile ilgili işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul ilk olarak 2 Aralık’ta bir araya gelmişti. Daha sonra, ikinci toplantı Türk-iş ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti. Son olarak, TİSK ev sahipliğinde yapılan görüşmede asgari ücret için istenen zam talebi belirtilmişti. Bu noktada vatandaşlar ‘Asgari ücrete yapılacak zam ne kadar olacak’ ve ‘2020 Ocak asgari ücret zammı belli oldu mu’ aratmalarını gerçekleştirirken, konuyla ilgili bir son dakika açıklaması da geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan’dan geldi. Başkan Erdoğan 7 milyonun üzerindeki vatandaşı memnun edecek açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:34
Son Dakika Haberi: 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması...

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı şuanda Türkiye'nin gündemine oturmuş konuların başında geliyor. 7 milyonun üzerinde vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan ilk toplantı 2 Aralık'ta gerçekleştirilmiş, geçtiğimiz gün yapılan toplantı da ise zam talebi belirtilmişti. Son olarak Başkan Erdoğan yöneltilen bir soru üzerine konuyla ilgili milyonlarca asgari ücretli çalışanı mutlu edecek açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Ocak 2020 ? Konuyla ilgili son dakika gelişmelerine ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına haberimizin içerisinde yer verdik…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

2 Aralık'tan bu yana yaşanan tüm gelişmeleri ve asgari ücret zam miktarı ile ilgili görüşmelerdeki son dakika haberlerini burada takip edebilirsiniz. İşte ilgili detaylar…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET 2020 AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız" dedi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili bir jest yapacağı sinyalini verdi.

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