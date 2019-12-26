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hesaplama tablosu 2020: Evli ve bekar Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri ne kadar olacak?

Tespit Komisyonu tarafından kritik 4. ve son toplantı başlarken, en çok merak edilen konulardan birisi olarak da kısaltması ile anılan Asgari Geçim İndirimi zammı geliyor. Öyle ki, bir önceki yıla oranla artış gösterecek olan Asgari Geçim İndirimi tutarı, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bilindiği gibi, evli, çocuklu ve bekar AGİ ücretleri farklılık gösteriyor. Peki, evli, çocuklu ve bekar 2020 AGİ ücreti zammı ne kadar, kaç TL olacak? Haberimizin detaylarından Asgari Geçim İndirimi hesaplama tablosu ile AGİ ücreti zammı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:44
AGİ hesaplama tablosu 2020: Evli ve bekar Asgari Geçim İndirimi AGİ ücretleri ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı 14.00 itibari ile başladı. Görüşmede, milyonları ilgilendiren çok önemli kararlar alınacak ve akabinde sonucu açıklanacak. Bu doğrultuda, en çok merak edilen konulardan birisi de Asgari Geçim İndirimi olarak öne çıkıyor. Bilindiği gibi, bir önceki yıla oranla bu miktarda da artış yaşanacak. Hâl böyle olunca da, 2020 ücreti zam oranı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? - TIKLAYINIZ

AGİ ZAM ORANI HESAPLAMA TABLOSU 2020

AGİ hesaplama tablosu içerisinde evli, çocuklu ve bekar olmak koşulu ile alınan ücrette farklılık gösteriyor.

EVLİ VE BEKAR AGİ ÜCRETİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu doğrultuda, 'Evli ve bekar 2020 AGİ ücreti zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı ve diğer tüm merak edilen detaylar şu şekilde;

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