Asgari ücret son dakika haberleri! 2020 Asgari ücret zammı oranı ne kadar oldu? Ne zaman belli olacak?

Aralık başından itibaren başlayan asgari ücret zam oranı belirleme çalışmaları sona ermek üzere. Bu nedenle de milyonlarca vatandaş 2020 asgari ücret ne kadar oldu ve asgari ücret zammı açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Tespit Komisyonu az sonra toplanacak. Bu toplantıdan sonra asgari ücret zam oranı ve asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu soruları yanıt bulacak. Haberimizde, Bu ayın başında başlayan görüşmeler ve zam oranı belirleme süreci ile ilgili tüm son dakika haberlerine ulaşabilir, asgari ücret zam oranı için verilen teklif miktarını öğrenebilirsiniz İşte konu ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler ve toplantıya ilişkin detaylar.

2020 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI? NE KADAR KAÇ TL OLACAĞI BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 14:00'teki toplantı için hazırlanıyor. Gerçekleşecek toplantının ardından asgari ücret zammı oranı ile ilgili nihai karar kamuoyu ile paylaşılacak.



ASGARİ ÜCRET BU YIL NE KADAR KAÇ TL? 2019 ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor

2019-2020 DÖNEMİ SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEKLİFİ BELLİ OLDU

Sendikaların asgari ücret zam miktarı teklifi belli oldu. İlgili tutar, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak açıklandı.

Asgari ücret zam oranı açıklandığı anda haberimizde olacak!