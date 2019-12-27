AGİ hesaplama tablosu ile 2020 AGİ hesaplama!: Evli ve bekar Asgari Geçim İndirimi ücretleri 2020'de ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı 14.00 itibari ile başladı. Görüşmede, milyonları ilgilendiren çok önemli kararlar alınacak ve akabinde sonucu açıklanacak. Bu doğrultuda, en çok merak edilen konulardan birisi de Asgari Geçim İndirimi olarak öne çıkıyor. Bilindiği gibi, bir önceki yıla oranla bu miktarda da artış yaşanacak. Hâl böyle olunca da, 2020 AGİ ücreti zam oranı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? - TIKLAYINIZ

AGİ ZAM ORANI HESAPLAMA TABLOSU 2020

AGİ hesaplama tablosu içerisinde evli, çocuklu ve bekar olmak koşulu ile alınan ücrette farklılık gösteriyor.

EVLİ VE BEKAR AGİ ÜCRETİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu doğrultuda, 'Evli ve bekar 2020 AGİ ücreti zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı ve diğer tüm merak edilen detaylar şu şekilde;