Libya’dan Türk iş dünyasına davet var

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile askeri ve güvenlik alanında başlatılan işbirliği süreci, ekonomik alanda da yeni bir dönemin kapısı açtı. SABAH'a açıklamalarda bulunan Libya'nın önde gelen iş insanlarından olan Misrata Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmud Mehemad Shawash Dılawi, Türkiye'nin Libya için vazgeçilmez bir ticaret ortağı olduğunu söyledi. İki kardeş ülke için yeni bir dönemin başladığını belirten Dılawi, özellikle Türkiye'nin ülkelerine yapacağı ihracatta büyük bir artış beklediğini kaydetti. Libya vatandaşlarının Türk ürünlerine güven duyduğunu hatırlatan Dılawi, "Türk şirketlerini ülkemizde altyapı, elektrik, petrol, doğalgaz gibi sektörlerde büyük yatırım fırsatları bekliyor" dedi. Girilen yeni sürecin iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmanın da önünü açacağını belirten Dılawi, "İki ülke arasındaki ücret ve gümrük kısıtlamalarını kaldırmak için çeşitli anlaşmalar yapmayı umuyoruz" değerlendirmesini yaptı. Savaş sürecinde Libya'nın tesis ve altyapısının tahribata uğradığını söyleyen Dılawi, "Altyapı, müteahhitlik, imalat ve diğer alanlara yatırım yapmak üzere Libya şirketleriyle işbirliği üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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İNŞAATTA BEKLENTİ YÜKSEK

Türk müteahhitlerinin 1972'de açıldığı ilk yurtdışı pazar konumunda olan Libya'yı müteahhitler de yakın takibe almış durumda. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Ülkenin yeniden imarında Türk müteahhitlere ihtiyaç var. Libyalılar yeniden Türk müteahhitlerle çalışmak istiyor. Geçmişte çok güzel işler yaptık. Umarım bir an önce ülkedeki savaş biter ve eski güzel günlere döneriz."



AFRİKA'YA AÇILAN KAPIMIZ

Türkiye ve Libya arasında toplam ticarette özellikle 2019'da tekrar yükselme trendi gördüklerini söyleyen Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Muzaffer Aksoy, ilk 10 itibariyle 1.5 milyar dolar olan ihracatın yıl sonu itibarıyla 1.6 milyar doların üzerinde kapanması beklediklerini söyledi. "Libya, uzun vadede Türkiye'nin Afrika kapısı olacaktır" diyen Aksoy, "Hedefimiz inşaat firmalarımızın sorunlarını çözecek MOU'yu yani işbirliği anlaşmasını imzalamak. Ocak 2020'de bunun sonuçlandıracağız" dedi.



İHRACATÇIYA UMUT OLDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Libya'nın 40 yıldır, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirdiğimiz bir ülke olduğunu ifade etti. "Libya'ya yaptığımız ihracat 2019 yılının ilk 10 ayında 1.5 milyar dolara ulaşarak 2018 yıl sonu rakamını yakalamış durumda" diyen Gülle: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Libya konusunda liderlik ettikleri inisiyatif ve temaslar sonucunda, Türkiye ile Libya aradındaki tarihi önemdeki mutabakatın, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de önünü açacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.