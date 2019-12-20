Türkiye'nin kritik hamlesi Libya anlaşması ne anlama geliyor? İşte 10 soruda Libya anlaşması...

Peki, TBMM'nin Dışişleri Komisyonu'ndan geçen Askeri İşbirliği Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'nin gerekirse asker gönderme meselesi de gündeme geldi ve Türk kamuoyunda bazı çevrelerde bizim "Libya'da ne işimiz var?" gibi sorular da yükseliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye büyük bir devletin yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi ve varisi olan bir ülkedir. Bu emperyal bir vizyona sahip olmak ya da topraklarını genişletmek anlamını taşımıyor. Ama milli güvenliğimizi ve menfaatlerimizi teminat altına alacak her türlü adımı atmaktan da kaçınmamak durumundayız. Unutmamak gerekir ki; güvenlik politikalarımızın hatlarını mevcut siyasi sınırlarımızla belirleyemeyiz. Bu açıdan Orta Doğu'da, Balkanlar'da hatta ve hatta Akdeniz'de Rus varlığını da düşünürsek Kafkasya'da güven, huzur ve sükûnu tesis etmek istiyorsak büyük devlet reflekslerine, ferasetine ve vizyonuna sahip olmak zorundayız. Bu da tarihi hafızayı tazelemeyi, tarihi tecrübe ve birikimlerin sunduğu projeksiyonla dış politika yapmayı beraberinde getirmektedir. "Libya'da ne işimiz var?" diyenler, çok değil bir asır öncesine dönerlerse ne işimiz olduğunu anlayacaklardır. Libya'yı kaybetmemizin bize nelere mal olduğunu okuma fırsatı bulacaklardır.