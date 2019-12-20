Türkiye'nin kritik hamlesi Libya anlaşması ne anlama geliyor? İşte 10 soruda Libya anlaşması...

Peki, Trablusgarp Müdafaası'nda Osmanlı Devleti'nin imkânsızlıklarından bahsettiniz. Bu imkânsızlıklar içerisinde nasıl bir savunma yapılmıştır?
Bir kere şunu söylemek icap eder. Bu zabitler, Trablusgarp'a giderken tam bir adanmışlık ruhuna sahiplerdi. Enver Bey mektuplarında bu motivasyonu "Bir halkın en yüce hakkını, hürriyetini korumak üzere çalışmak için yaşayacağım. Herkes savaş meydanında ve atalarımızın topraklarını korumak istiyoruz." şeklinde ifade etmiştir. Bu doğrultuda birbirleriyle husumet içerisinde olan yerel aşiretler arasında sulh sağlanmış ve yerel ahali, Osmanlı Subayları tarafından örgütlenerek istiklal ve istikballeri için harekete geçirilmiştir. İtalyanlar, Trablusgarp'ın içlerine doğru ilerleyememiş ve Türk zabitlerine bağlı birliklerin ani baskınlarıyla ağır zayiatlar vermeye başlamışlardı. Türk zabitlerinin zaferleri, Avrupa basınında da büyük bir yansıma bulmuştur. Bunun yanı sıra, kısa bir zaman zarfında, Trablusgarp Havalisi imar edilirken Mısır ile Derne arasında İstanbul ile muhaberata geçecek telgraf hattı tesis edilmiştir. Trablusgarp'ta işlerin kendileri için kötüye gittiğini gören İtalyanlar Balkanlardaki patlamaya hazır etnik milliyetçiliği kaşıyarak, Balkan Harbi'nin çıkmasını teşvik etmiştir.