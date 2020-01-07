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haberi: ! 7 Ocak 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar? İşte canlı rakamlar

Gün içerisinde vatandaşlar güncel ve canlı ile ilgili araştırmalar yaparak takip etmeye devam ediyor. Son günlerde Amerika ve İran arasında yaşanmakta olan gerilimin devam etmesi piyasanın yüksek oranda etkilenmesine neden oldu. Yaşanan olaylar yatırımcıların döviz kuruna olan güvenlerini sarsarken vatandaşların sarı metale yönelmesine sağladı. İnternet üzerinden "Gram, tam, yarım ve fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için en güncel bilgileri derlediğimiz bu içeriğimizi hazırladık. ABD'nin Irak'ta düzenlendiği operasyon sonucu Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hem piyasaları etkilediğini hem de küresel riskleri arttırdığı uzmanlar tarafından bildiriliyor. Haberimizin içeriğinden gün içerisinde 7 Ocak ile ilgili tüm rakamlara ve son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 10:04
Son dakika haberi: Altın fiyatları! 7 Ocak 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı rakamlar

gelişmeleri son dönemde yaşanan olaylar çerçevesinde vatandaşların döviz kuruna olan güvenini sarsmasından kaynaklı olarak sarı metale yönelmesine yol açtı. Durumun böyle olması başta gram ve çeyrek olmak üzere yeni yılın ilk günlerinde fiyatlarda yükseliş gözlemlenmesine yol açtı. Vatandaşlar internet üzerinden "7 Ocak 2020 gram, tam, yarım ve fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Uzman görüşleri ise uzun vadede bu fiyatların daha da yükseleceği yönünde. Peki, 7 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram ? Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan anlık ve son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

İHA tarafından yapılan habere göre; 2020 yılının ilk günlerinde altının yükselişi devam ederken, kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Yatırımını altın yapan kazandı ve kazanmaya devam edecek" dedi. ABD'nin Irak'ta düzenlendiği operasyon sonucu Kasım Süleymani'yi öldürülmesinin hem piyasaları etkilediğini hem de küresel riskleri arttırdığını anlatan kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Bu gelişmelerin ardından dolar, altın ve petrol fiyatları yükseldi.

Haberimizin devamından diğer tüm detaylara ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Altın fiyatları! 7 Ocak 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte canlı rakamlar
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