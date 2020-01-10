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fiyatları son dakika gelişmesi! 10 Ocak 2020 tam, yarım, gram ve ne kadar? İşte canlı fiyatlar!

fiyatlarında yaşanan anlık değişimler ve son dakika gelişmeleri ellerinde altın bulunduran vatandaşlar tarafından yakından an be an takip ediliyor. ABD ve İran arasında yaşanan siyasi olaylar hem dolar kurunda hem altın fiyatlarındaki son durumu etkiliyor. Hal böyle olunca yastık altında biriktirilen ‘’ bugün ne kadar oldu?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Küresel piyasalar hafta sonuna girerken anlık değişimler yaşamaya devam ediyor. Hem düğünlerde hem de yatırım amaçlı alınan sarı metale yoğun ilgi sürerken, vatandaşlar tam, yarım, gram ve rakamlarını araştırıyor. Peki tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 10 Ocak 2020 altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 10.1.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 08:33
Altın fiyatları son dakika gelişmesi! 10 Ocak 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte canlı fiyatlar!

Ülkemizdeki piyasaları yakından takip edenler son dakika fiyatlarını araştırıyor. Hem düğünlerde hem yatırım amaçlı alınan sarı metale 2020 yılında da yoğun ilgi sürüyor. Buna göre '' Tam, yarım, gram ve bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikten ötürü döviz kurlarıyla birlikte altın fiyatlarında da ani iniş ve çıkışlar yaşandı. Dünya tarafından konuşulan siyasi olayın ardından sarı metalin fiyatında artış görüldü. Haftanın son kapanış gününde canlı merak ediliyor. Peki 10 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve ne kadar? Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan canlı ve son dakika oranlarına bakabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 10 OCAK 2020

Haberimizin devamında 10 Ocak Cuma tarihli güncel altın fiyatları ve canlı altın rakamları!

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Altın fiyatları son dakika gelişmesi! 10 Ocak 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte canlı fiyatlar!
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