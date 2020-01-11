Son dakika haberi! Canlı altın fiyatları: 11 Ocak 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar

Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik ve son dakika haberleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılan ve takip edilen konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere son dönemlerde ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik tüm piyasaları direkt olarak etkilerken yatırım yapmak isteyen vatandaşlar en güvenilir olarak düşündüğü sarı metale yönelirken piyasalardaki bu hareketliliğe uzmanlar ardından iki ülkenin birbirine karşı yaptıkları hamlelerin küresel riski arttırıyor şeklinde tanımladı. Vatandaşlar internet üzerinden "11 Ocak 2020 gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan altın fiyatları anlık ve son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta Cumhuriyet 1.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 293,20 liradan işlem gördü.

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