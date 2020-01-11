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haberi! Canlı : 11 Ocak 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar

Güncel ve canlı üzerinde yaşanan gelişmeleri gün içerisinde binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Yatırımcılar son günlerde Amerika ve İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle döviz piyasasından uzaklaşarak daha güvenli olduğunu düşündüğü sarı metale yöneldi. İki ülke arasında yaşanan olaylardan etkilenen sarı metal ile ilgili olarak gün içerisinde "Gram, tam, yarım ve fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranırken hazırladığımız içerikte vatandaşlar için tüm güncel bilgileri derledik. Uzmanlar piyasalardaki bu hareketliliği ABD'nin Irak'ta düzenlendiği operasyon sonucu Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ardından iki ülkenin birbirine karşı yaptıkları hamlelerin küresel riski arttırması olarak tanımlıyor. Haberimizin içeriğinden gün içerisinde 11 Ocak ile ilgili tüm rakamlara ve son dakika haberlerine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.1.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 08:47
Son dakika haberi! Canlı altın fiyatları: 11 Ocak 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar

üzerindeki hareketlilik ve haberleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılan ve takip edilen konular arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere son dönemlerde ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik tüm piyasaları direkt olarak etkilerken yatırım yapmak isteyen vatandaşlar en güvenilir olarak düşündüğü sarı metale yönelirken piyasalardaki bu hareketliliğe uzmanlar ardından iki ülkenin birbirine karşı yaptıkları hamlelerin küresel riski arttırıyor şeklinde tanımladı. Vatandaşlar internet üzerinden "11 Ocak 2020 gram, tam, yarım ve fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan altın fiyatları anlık ve son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gramı günü yüzde 0,17 azalışla 293,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta Cumhuriyet 1.952,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 293,20 liradan işlem gördü.

Haberimizin devamından tüm güncel ve canlı rakamlara ulaşabilirsiniz...

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Son dakika haberi! Canlı altın fiyatları: 11 Ocak 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar
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