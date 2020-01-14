Son dakika haberi altın fiyatları! 14 Ocak 2020 Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar burada

Piyasalarda yaşanan hareketlilik ile vatandaşlar son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamları takip etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere son dönemde piyasaların odağında bulunan jeopolitik gelişmeler döviz kurları ve diğer tüm yatırım araçlarını yakından ve direkt olarak etkilemeye devam ediyor. Bu durum sonucunda vatandaşlar en güvenilir yatırım aracı olarak sarı metal üzerindeki tüm gelişmeleri gözlemlemeye devam ediyor. Gün içerisinde arama motorları üzerinden bugün "Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Bugün 14 Ocak canlı Altın fiyatları ne kadar? Haberimizin içerisinden konuyla ilgili tüm anlık değişimleri ve son dakika haberleri takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın ons fiyatı bu gelişmelerin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.553 dolardan işlem görüyor. Haberimizin devamını ziyaret ederek güncel ve canlı rakamlara ulaşabilirsiniz…

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