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İş ordusu da ’ya gidiyor

Mehmetçik’in ardından DEİK de 50 kişilik bir heyetle ’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, “Hedefimiz ihracatımızı 5 yılda, 10 milyar dolara çıkarmak” dedi

Betül ALAKENT Betül ALAKENT Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
İş ordusu da Libya’ya gidiyor

Libya ile imzaladığı mutabakat zaptının ardından ülkeye asker göndermeye başlayan Türkiye'de, iş dünyası da 50 kişilik bir heyetle ülkeye çıkarma yapmak için harekete geçti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi, ateşkes sağlanır sağlanmaz 50 kişilik heyetle ülkeye çıkarma yapacak. Libya Serbest Bölgesi İdaresi ve Misurata Ticaret Odası'nın davetiyle yapılacak geziye, 13 ayrı sektörde faaliyet gösteren iş insanları katılacak.

ORTA AFRİKA'YA AÇILAN KAPI OLACAK
DEİK'in 11 Ocak'ta yapılan seçimlerinde Libya- Türkiye İş Konseyi Başkanı seçilen Murtaza Karanfil SABAH'a yaptığı açıklamda ülkede 5-6 ay içinde ateşkesin sağlanacağına inandıklarını söyledi. Ateşkesin sağlanmasıyla 50 kişilik bir heyetle Libya'ya çıkarma yapacaklarını söyleyen Karanfil, "Ülkeden Türkiye'ye yönelik büyük bir övgü var. Ülkelerine yapılacak her yatırımı desteklemeye hazırlar, ciddi yatırım teşvikleri var" dedi. Libya Serbest Bölgesi'nde Orta Afrika ile yapılan anlaşma kapsamında, ihraç edilen ürünlerden gümrük vergisi alınmadığına dikkat çeken Karanfil, "Libya, Türk iş insanları için Orta Afrika'ya açılan kapı olabilir" diye konuştu. Türkiye'nin 2019'da Libya'ya 1.9 milyar ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Karanfil, "2020'de hedefimiz bunu 3 milyar dolara çıkarmak. 5 yılda 10 milyar doları rahatlıkla yakalarız" dedi.

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İş ordusu da Libya’ya gidiyor
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