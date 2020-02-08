Yerli ve milli bomba atar AK40-GL TSK'ya teslim edildi
Son yıllarda yerli ve milli silah sektöründe kaydedilen büyük gelişim meyvelerini vermeye devam ediyor. Türk Silahlı kuvvetleri envanterine yerli ve milli bir silah daha eklendi. Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ikinci partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.
Giriş Tarihi: 8.2.2020 14:17Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 14:21ABONE OL
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bomba atar ihtiyacının 8 bin adedini üretmek için anlaşma yapan firma, yerli imkanlarla geliştirdiği, tasarım ve etkili menziliyle dikkati çeken yerli bomba atar AK40-GL'yi üretti.