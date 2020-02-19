Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 19 Şubat güncel yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

: Altın fiyatlarında hareketlilik! 19 Şubat güncel yarım, tam, gram ve fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 19 Şubat Çarşamba günü sarı metala ilişkin alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren araştırma yapmaya başladı. Yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullanacak olanlar arama motorlarında " ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. Piyasalardaki grafik dengesi değişkenlik gösterirken gram altının fiyatı 312,60 liradan, ise 508,06 liradan işlem görüyor. Buna göre; haberimizin içerisinden 19 Şubat güncel yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.2.2020 08:27 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 08:28 ABONE OL
Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 19 Şubat güncel yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki değişen grafiği yakından takip etmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 310,74 liradan, cumhuriyet ise 2.091,00 liradan işlem görüyor. Hem yatırım amaçlı hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sarı metala olan ilgi giderek artarken en doğru fiyat bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Piyasadaki değişen grafik sebebiyle altın fiyatları ne kadar oldu? Haberimizin içerisinden 19 Şubat güncel cumhuriyet, yarım, tam, gram ve fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 19 Şubat güncel yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN