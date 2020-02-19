Son Dakika: Altın fiyatlarında hareketlilik! 19 Şubat güncel yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki değişen grafiği yakından takip etmek isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 310,74 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 2.091,00 liradan işlem görüyor. Hem yatırım amaçlı hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sarı metala olan ilgi giderek artarken en doğru fiyat bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Piyasadaki değişen son dakika grafik sebebiyle altın fiyatları ne kadar oldu? Haberimizin içerisinden 19 Şubat güncel cumhuriyet, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.