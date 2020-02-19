Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika... Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Şubat Çarşamba bugün tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

Son dakika... Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 19 Şubat Çarşamba bugün tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

hakkındaki son dakika detayları oldukça araştırılıyor. Piyasada yaşanan hareketlenme nedeniyle vatandaşın da gözü kulağı ile ilgili güncel rakamlarda oluyor. Bu alana yatırım yapmak isteyenler veya hediyelik olarak gram, yarım, tam, cumhuriyet ya da çeyrek altın almak isteyenler altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. 19 Şubat'a da yükseliş ile başlayan kurdaki son durumu bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki, bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 19.2.2020 07:26 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 07:27 ABONE OL
Son dakika... Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Şubat Çarşamba bugün tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...

Son günlerde yaşanan hareketlenme nedeniyle kurdaki güncel rakamlarda birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. ile ilgili her gün yeni bir son dakika gelişmesi yaşanırken, altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı da yoğun şekilde merak ediliyor. Özellikle de bu alana yatırım yapmak veya altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlar rakamlarına buradan ulaşabilecekler. 18 Şubat Salı bugün gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son durum ve güncel fiyatlar….

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? | 18 ŞUBAT SALI

Serbest piyasada altın fiyatları bugün de oldukça merak ediliyor. Son haftalarda yükselişini sürdüren gram altın 308 TL'den satışa sunuluyor.

İşte güncel altın fiyatları;

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Şubat Çarşamba bugün tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN