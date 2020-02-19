Türkiye güvenli liman

Turizm sektöründe yaşanan hareketlilik her alanda boy gösteriyor. Özellikle, sektörün en önemli gelir kalemlerinden biri olan kruvaziyer turizmi yeniden atağa geçiyor. Bu yıl nisanda ilk geminin yanaşacağı Galataport Limanı devlerin rotasını yeniden İstanbul'a çevirdi. Türkiye ise koronavirüs salgını nedeniyle Uzakdoğu turlarını iptal eden dev firmaların odağına girdi. Öyle ki, dünyanın önde gelen kruvaziyer firmalarından Norwegian Cruise Line, Uzakdoğu'daki seferlerini iptal etti. Yönünü Türkiye'ye çeviren şirket, Ege Ports Kuşadası Limanı'na düzenleyeceği 12 olan seferine 30 tane daha ekledi.



YENİDEN PLANLAMA YAPIYORLAR

Sektörün önde gelen oyuncuları Uzakdoğu'da seferleri olan gemi firmalarının yeni planlamalar yaptığını belirterek, "Öncelikli rota Akdeniz oldu. Türkiye burada en güvenli liman olarak görülüyor. Bu yıl halihazırda planlamada görünmeyen gemiler son anda yönünü Türkiye'ye çevirebilir. Ancak en büyük etkiyi 2021'de göreceğiz. Hem İstanbul hem diğer limanlara çok büyük bir talep var" diyor.



UZAKDOĞU'DAN YOLCU ALMIYOR

Royal Caribbean Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, şimdiye kadar gemilerinde herhangi bir salgın vakası görünmediğini belirterek, "Ancak şirketimiz Dünya Sağlık Örgütü'nü uyarıları doğrultusunda önlemleri 3-4 kat artırdı. Bu kapsamda gemilerimize ikâmet yeri gözetmeksizin Çin ve Hong Kong pasaportlu yolcular kabul edilmiyor. Çin limanından hareketli bir programımız vardı onu da iptal ettik" dedi.



DÜNYANIN EN YENİ GEMİSİ

Türkiye'ye bu yıl 41 sefer düzenleyeceklerini anlatan Taşkıranlar, 2021'de bu sayının 88'e çıkacağı bilgisini verdi. Taşkıranlar, "Ayrıca temmuzda dünyanın en yeni gemisi olan Celebrity Apex, 3 bin yolcusuyla Galataport Limanı'na gelecek" diye konuştu. Gemi şirketlerinin 2021 yılı planlamalarını yaptığını aktaran Taşkıranlar, "Türkiye güvenli bir liman olarak görülüyor. 2021 yılı ülkemizde kruvaziyerde çok önemli artışların yaşanacağı bir yıl olacak" şeklinde konuştu.



TALEPTE YÜZDE 20 ARTIŞ VAR

Royal Caribbean Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Cihangir Canıyılmaz da, Türk yolcuların talep artışına dikkat çekerek, "2020 erken rezervasyon dönemi beklentilerimizin ötesinde gerçekleşiyor. Talep geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Özellikle Miami&Karayipler, Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Alaska'ya ilgi yüksek" dedi.



108 SEFER 150 BİN YOLCU

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, nisan, mayıs ve ekim aylarında olmak üzere İstanbul'a 8 sefer düzenleyeceklerini kaydetti. Mart-kasım aylarında da Kuşadası'na 100 sefer planladıklarını anlatan Alnıtemiz, "108 seferle Türkiye'ye 150 bin yabancı yolcu getireceğiz" dedi.



2021'DE BEKLENENİN ÜSTÜNDE TALEP OLUŞABİLİR

Son 5 yıldır Türkiye'yi rotalarından çıkaran MSC Cruises da yönünü tekrar buraya kırdı. Türkiye'nin yeniden rotalarına girdiğini belirten MSC Cruises Genel Müdürü Necla Tuncel, 2021'de biri Kuşadası, biri de İstanbul- Kuşadası uğramalı iki gemilerinin Türkiye'ye geleceğini anlattı. Tuncel, toplam 48 seferle 212 bin yabancı yolcu getireceklerini kaydetti. Koronavirüs nedeniyle gemilerin yeniden planlama yaptığını anlatan Tuncel, "Şu anda Türkiye en güvenli limanlar arasında yer alıyor. Son anda bazı gemiler rotalarını buraya kırabilir ve 2021'de beklenenin üstünde talep oluşabilir" diye konuştu.

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