İşçi çıkartana destek yok

Bu yıl işverene günlük 2.5, aylık 75 lira asgari ücret desteği öngören düzenleme Meclis Komisyonu'nda kabul edildi. Asgari ücret desteğinden ev hizmetlerinde gündelikçi, çocuk, hasta bakıcı çalıştıranlar da yararlanacak. 2020'de kurulan veya önce açıldığı halde geçen yıl işçisi olmayan işyerleri de bu yıl aldıkları tüm personel için destek alabilecek.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdür Vekili Savaş Alıç, süreçle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Alıç, geçen yıl ocak-kasımda 100 işçi bildiren işyerinin bu sayıyı Ocak 2020'de 99'a düşürmesi durumunda destekten yararlanamayacağını söyledi.Doğrudan 1 milyon 460 bin işyerini ilgilendiren asgari ücret desteğini ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Alıç, "Asgari ücret desteğinden gün sayısına göre ortalama 6.7 milyon kişi yararlanıyor. Verilen desteğin ortalamasına göre bu sayıyı söylüyoruz. Sene içinde giren-çıkanlarla beraber 9 milyonu bulmuştur" dedi.Destekten yararlanma koşullarını anlatan Alıç, şöyle konuştu: "Diğer teşvik uygulamalarında olduğu gibi ilave istihdam şartı öngörülmemekle beraber bir önceki yıl ocakkasım ayları arasında SGK'ya bildirdiği en düşük sayıdaki işçi sayısından az olmamak üzere yeni yılda bildirimde bulunması gerekiyor. Yani diyelim ki 2019 Ocak-Kasım ayı ortalaması 100 işçi, 2020 Ocak ayına geldiğimizde 100 işçinin altında, yani 99 işçi bildirimde bulunursa destekten yararlanamıyor. 100 ve üzerinde işçi bildirimde bulunursa, diğer şartların da varlığı hâlinde bu destekten yararlanabiliyor. SGK'ya bildirilen en düşük sayıdaki işçi sayısının altında bildirimde bulunulmamış olması kaydıyla bu destekten yararlanılabiliyor."Asgari ücret desteği bu yıl 12 ay sürecek ve sektör ayırımı yapılmayacak. Asgari ücret desteği verilirken geçen yıl aylık brüt ücreti 3 bin 840 lira ve altında olan işçi sayısı dikkate alınacak. Bu yılın ocak ayında asgari ücret desteği almak isteyen iş yerinde geçen yılın aynı ayında 3 bin 840 lira ve altında ücret alan kaç işçi çalıştığına bakılacak. Toplu iş sözleşmesine tabi sendikalı işçi çalıştıran özel sektör işverenlerine pozitif ayırımcılık yapılıyor. Asgari ücret desteğinden yararlanacak iş yerlerinin işçi sayısının, geçen yıl ocakkasım döneminde aylık bazda en düşük işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Sigortasız işçi çalıştıranın, sahte sigorta yaptığı belirlenenlerin bu destekten yararlanması mümkün olamayacak.EV HİZMETLERİNİ DEKAPSIYORhizmetlerinde gündelikçi, çocuk ve hasta bakıcısı çalıştıranlar da asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. 5.510 Sayılı Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler de yukarıda diğer işverenler açısından belirtilen şartları taşımaları şartıyla 2020'de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. SGK'ya 2020 yılı öncesinde tescil edilmiş olan işyerleri, gerek cari aya için prim borcu, gerekse ödeme vadesi geçmiş borcu olsa dahi asgari ücret desteğinden faydalanabilecek.

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