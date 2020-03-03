Altın fiyatları son dakika haberi: Yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Mart Salı Kapalıçarşı güncel fiyatlar

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Şubat ayına giriş yapmamız ile birlikte önceki ayı yükselişle geçiren altında düşüşler yaşanmaya başladı. Bu noktada çok sayıda vatandaş, 'gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırırken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyor. Peki, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 3 Mart hakkında canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz. İşte, 3 Mart 2020 Salı bugün canlı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 3 MART SALI

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