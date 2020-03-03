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haberi: Yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Mart Salı güncel fiyatlar

ile ilgili hareketlilik sürerken, vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Dünyayı tehdit eden koronavirüs nedeniyle son dönemde altın fiyatlarında ciddi artışlar söz konusuydu. Perşembe gününden beri düşüşler yaşanan bu sarı metalin ’dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında kendinde yer buluyor. Peki, yarım, cumhuriyet, bugün ne kadar? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 3 Mart hakkında canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz. İşte, 3 Mart 2020 Pazartesi bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 3.3.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 3.3.2020 07:17 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Mart Salı Kapalıçarşı güncel fiyatlar

ile ilgili gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Şubat ayına giriş yapmamız ile birlikte önceki ayı yükselişle geçiren altında düşüşler yaşanmaya başladı. Bu noktada çok sayıda vatandaş, ' bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırırken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyor. Peki, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika alış satış fiyatı bilgisi ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 3 Mart hakkında canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz. İşte, 3 Mart 2020 Salı bugün canlı rakamlar...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 3 MART SALI

Haberimizden, 3 Mart 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatları son dakika haberi: Yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Mart Salı Kapalıçarşı güncel fiyatlar
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