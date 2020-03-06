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’dan ! 6 Mart 2020 tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle dünya piyasaları negatif yönde etkilenirken sarı metal ile ilgili alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Güncel olarak değişen bu hareketlilik sebebiyle hem yatırım yapmak hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak isteyenler internet üzerinden altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ederken 'dan gelen rakamları da merak ediyorlar. Buna göre; gram ve fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 6.3.2020 07:39 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 07:39 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları! 6 Mart 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki gelişmeleri vatandaşların gündeminde önemli bir yer kapsıyor. Sabah saatlerinden itibaren 6 Mart bugün gram, yarım, cumhuriyet, tam ve fiyatları ne kadar sorularına yanıt aranırken özellikle tüm dünyayı etkisi altına almış olan corona virüs sebebiyle piyasalar etkilenmiş durumda. Küresel ekonomiye olan negatif etkiden dolayı birçok kişinin sarı metali tercih ettiği görülüyor. Buna göre; piyasalardaki hareketlilik de göz önüne alınarak 6 Mart ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 MART CUMA

Haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, gerekli tüm bilgileri edinebilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları! 6 Mart 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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