Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları! 6 Mart 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde önemli bir yer kapsıyor. Sabah saatlerinden itibaren 6 Mart bugün gram, yarım, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar sorularına yanıt aranırken özellikle tüm dünyayı etkisi altına almış olan corona virüs sebebiyle piyasalar etkilenmiş durumda. Küresel ekonomiye olan negatif etkiden dolayı birçok kişinin sarı metali tercih ettiği görülüyor. Buna göre; piyasalardaki hareketlilik de göz önüne alınarak 6 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 MART CUMA

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