Kapalıçarşı altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 22 Mart tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Piyasaları takip edenlerin altın fiyatlarındaki son dakika haberleri merceği altında olmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü vakalarıyla birlikte piyasalarda sert yükselişler ve düşüşler meydana geliyor. Mart ayının son günlerine yaklaşırken büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamların takibini sürdürürken '' Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Uzun vadeli yatırım aracı olarak görülen sarı metale ilgi her geçen gün artarken Kapalıçarşı'dan canlı ve anlık rakamlar merak ediliyor. Analistlerin son yorumlarına göre ise ilerleyen günlerde alış ve satış rakamları düşeceği yönünde! Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizden, son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 22 Mart hakkında canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? İŞTE CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

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