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altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 22 Mart tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar?

Haftanın son gününde son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüsü yayılmaya devam ederken ekonomi piyasalarında ani iniş ve çıkışlar gözlemleniyor. Özellikle dolar kurundaki yükseliş vatandaşları sarı metal almaya yönlendiriyor. Tam bu noktada ‘’ , kaç TL?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlanıyor. 'dan gelen güncel ve , piyasaların işlem gününün kapalı olmasına rağmen günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Öte yandan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kişisel ihtiyaçları doğrultusunda Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Peki tam, cumhuriyet, gram ve bugün ne kadar oldu? İşte 22 Mart Kapalıçarşı altın fiyatlarında son dakika canlı ve güncel bilgiler

Giriş Tarihi: 22.3.2020 07:14 ABONE OL
Kapalıçarşı altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 22 Mart tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Piyasaları takip edenlerin altın fiyatlarındaki son dakika haberleri merceği altında olmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü vakalarıyla birlikte piyasalarda sert yükselişler ve düşüşler meydana geliyor. Mart ayının son günlerine yaklaşırken büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamların takibini sürdürürken '' Tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Uzun vadeli yatırım aracı olarak görülen sarı metale ilgi her geçen gün artarken 'dan canlı ve anlık rakamlar merak ediliyor. Analistlerin son yorumlarına göre ise ilerleyen günlerde alış ve satış rakamları düşeceği yönünde! Peki ? Haberimizden, son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatları 22 Mart hakkında canlı ve güncel rakamlara ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? İŞTE CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haberimizin içeriğinden gün içerisinde 22 Mart 2020 Pazar ile ilgili tüm rakamlara ve son dakika haberlerine ulaşabilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Kapalıçarşı altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 22 Mart tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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