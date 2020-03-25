Son dakika haberi: Türkiye corona virüs nedeniyle uçuşları durdurmuştu! Önemli değişiklik

Corona virüs nedeniyle dünyada hava yolu ulaşımı durma noktasına geldi. Yurtdışı uçuşlarının neredeyse tamamına yakını durduruldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bu durum karşısında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de karar yayımladı. 5 Şubat 2020 tarihinden sonra yapılacak uçuşlar için alınan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı getirildi.

İADE EDİLECEK

Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilecek.

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