Son dakika haberi: THY'den önemli corona virüs duyurusu! New York hattı iptal edildi

Türk Hava Yolları corona virüs nedeniyle önlemlerini artırıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada 'son güncelleme' notunu düşerek, "27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz. Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir." dedi.

Son güncelleme:



27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz.



Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir. https://t.co/Udl8S2PW8u — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 26, 2020

KORONAVİRÜS KAYNAKLI UÇUŞ İPTALLERİ

THY'den yapılan iptal duyuruları şu şekilde:

Almanya seferleri:

Almanya seferlerimiz 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Avusturya seferleri:

Avusturya seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Azerbaycan seferleri:

Azerbaycan seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Bahreyn seferleri:

Bahreyn seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Bangladeş seferleri:

Dakka seferlerimiz 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Belçika seferleri:

Belçika seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Benin seferleri:

Cotonou seferlerimiz 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Birleşik Arap Emirlikleri seferleri:

Birleşik Arap Emirliği seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur

Burkina Faso seferleri:

Burkina Faso seferlerimiz 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Cezayir seferleri:

Cezayir seferlerimiz 16 Haziran 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Cibuti seferleri:

Cibuti seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Çad seferleri:

Çad seferlerimiz 25 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Çek Cumhuriyeti seferleri:

Çek Cumhuriyeti seferlerimiz 17 Mart - 22 Mart tarihleri arasında günde 1'e düşürülüp, 23 Mart'tan 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Ana Kara Çin seferleri:

Ana Kara Çin seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Danimarka seferleri:

Danimarka seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti seferleri:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti seferlerimiz 22 Mart tarihi itibarıyla 19 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Ekvator Ginesi seferleri:

Ekvator Ginesi seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar iptal edilmiştir.

Endonezya seferleri:

Bali seferlerimiz 20 Mart 2020, Cakarta seferlerimiz ise 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 19 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Estonya seferleri

Estonya seferlerimiz 27 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur

Fas seferleri:

Fas seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Fildişi Sahili seferleri:

Abidjan seferlerimiz 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Filipinler seferleri:

Filipinler seferlerimiz 24 Mart tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Finlandiya seferleri:

Finlandiya seferlerimiz 25 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Fransa seferleri:

Fransa seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Gambiya seferleri:

Gambiya seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Gana seferleri:

Gana seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Gine seferleri:

Gine seferlerimiz 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Güney Afrika seferleri:

Güney Afrika seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Güney Kore seferleri:

Güney Kore seferlerimiz 04 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Gürcistan seferleri:

Gürcistan seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Hırvatistan seferleri:

Dubrovnik seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Hindistan seferleri:

Hindistan seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Hollanda seferleri:

Hollanda seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Hong Kong-Çin seferleri:

Hong Kong seferlerimiz için kısmi düzenlemeler yapılmış olup, 17 Nisan 2020'ye kadar sefer sayısı azaltılmiştır.

Irak seferleri:

Irak seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

İngiltere seferleri:

İngiltere seferlerimiz 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

İran seferleri:

İran seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

İrlanda seferleri:

İrlanda seferlerimiz 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

İskoçya seferleri:

İskoçya seferlerimiz 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

İspanya seferleri:

İspanya seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

İsrail seferleri:

Tel Aviv seferlerimizin bir kısmı 13 Mart itibarıyla iptal edilerek 27 Mart 2020'ye kadar günde 2 sefer halinde icra edilecektir. 28 Mart itibarıyla seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulacaktır.

İsveç seferleri:

İsveç seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

İsviçre seferleri:

İsviçre seferlerimiz 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

İtalya seferleri:

İtalya seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Kamerun seferleri:

Kamerun seferlerimiz 18 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Kanada seferleri:

Kanada seferlerimiz 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Karadağ seferleri:

Karadağ seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Katar seferleri:

Katar seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Kazakistan seferleri:

Kazakistan seferlerimiz 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Kenya seferleri:

Kenya seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Kırgızistan seferleri:

Kırgızistan seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 30 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

K.K.T.C. seferleri:

Ercan Havalimanı seferlerimiz için kısmi düzenlemeler yapılmış olup, 19 Mart 2020 itibarıyla 27 Mart 2020'ye kadar sefer sayısı azaltılmıştır. 28 Mart 2020 itibarıyla seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulacaktır.

Kolombiya seferleri:

Bogota seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 30 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Kosova seferleri:

Kosova varışlı seferlerimiz 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Kuveyt seferleri:

Kuveyt seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Letonya seferleri:

Letonya seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Litvanya seferleri:

Litvanya seferlerimiz 25 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Lübnan seferleri:

Lübnan seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Macaristan seferleri:

Macaristan seferlerimiz 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Madagaskar seferleri:

Madagaskar seferlerimiz 21 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Makedonya seferleri:

Makedonya seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Maldivler seferleri:

Maldivler seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Malezya seferleri:

Malezya seferlerimiz 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Mali seferleri:

Mali seferlerimiz 20 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Mauritius seferleri:

Mauritius seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Mısır seferleri:

Mısır seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Moğolistan seferleri:

Ulan Bator seferlerimiz 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Moldova seferleri:

Moldova seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Moritanya seferleri:

Moritanya seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Mozambik seferleri:

Mozambik seferlerimiz 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Nahçıvan seferleri:

Nahçıvan seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Nepal seferleri:

Katmandu seferlerimiz 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 18 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Nijerya seferleri:

Abuja seferlerimiz 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla 23 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Nijer seferleri:

Nijer seferlerimiz 20 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur

Norveç seferleri:

Norveç seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Özbekistan seferleri:

Özbekistan seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Pakistan seferleri:

Pakistan seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur

Panama seferleri:

Panama seferlerimiz 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 22 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Polonya seferleri:

Polonya seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Portekiz seferleri:

Portekiz seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Ruanda seferleri:

Kigali seferlerimiz 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 18 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Rusya seferleri:

Kazan, St Petersburg, Yekaterinburg seferlerimiz 01 Mayıs 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Senegal seferleri:

Senegal seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Seyşeller seferleri:

Seyşeller seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Sırbistan seferleri:

Sırbistan seferlerimiz 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Sierra Leone seferleri:

Sierra Leone seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 18 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Sri Lanka seferleri:

Kolombo seferlerimiz 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Slovenya seferleri:

Slovenya seferlerimiz 20 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Somali seferleri:

Somali seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Sudan seferleri:

Sudan seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Suudi Arabistan seferleri:

Suudi Arabistan seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Tayvan-Çin seferleri:

Tayvan-Çin seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Tanzanya seferlerimiz:

Tanzanya seferlerimiz 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Tayland seferlerimiz:

Tayland seferlerimiz 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Tunus seferleri:

Tunus seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Türkmenistan seferleri:

Türkmenistan seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Uganda seferleri:

Entebbe seferlerimiz 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 18 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Ukrayna seferleri:

Ukrayna seferlerimiz 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Umman seferleri

Umman seferlerimiz 19 Mart 2020 tarihi itibarıyla 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Ürdün seferleri:

Ürdün seferlerimiz 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Venezuella seferleri:

Venezualla seferlerimiz 21 Mart 2020 tarihi itibarıyla 01 Mayıs 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Vietnam seferleri:

Hanoi seferlerimiz 23 Mart 2020, Saygon seferlerimiz ise 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla 18 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Zambiya seferleri:

Zambiya seferlerimiz 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla 21 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.