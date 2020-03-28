Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları hareketliliği: 28 Mart Tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda ani iniş ve çıkışlarıyla bilinen altın fiyatları son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ülkemizde en çok alım satımı yapılan sarı metal gün geçtikçe değer kazanırken, borsada sıçrayış sürüyor. Piyasaların işlem günlerinde hem hafta içi hem hafta sonu Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Hal böyle olunca '' Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan, dünya piyasalarında dolar ve euro fiyatları el yakarken, altın alış ve satış fiyatlarının 2020 Mart ayının sonu itibarıyla kaç TL'den işlem göreceği, yatırımcılar açısından önem arz ediyor. Haberimizde, Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar doğrultusunda 'gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 28 Mart 2020 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor.

SON DAKİKA: 28 MART GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde birçok vatandaş sabah uyanır uyanmaz ilk iş altın fiyatlarının son durumunu kontrol ediyor. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, gerekli tüm bilgileri edinebilirsiniz.