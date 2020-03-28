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son dakika hareketliliği: 28 Mart Tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta sonunda son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada corona virüsü salgıyla birlikte tüm borsada yükseliş hakim olurken, altın değerli yatırım aracı olarak görülüyor. Tam bu noktada ‘’ "Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamların takibini sürüyor. Geçtiğimiz hafta bin 490 dolar seviyesinde seyreden ons altın, yeni haftada yukarı yönlü harekete geçmişti. Hem hediye amaçlı hem de yatırım amacıyla alınan sarı metalin ani iniş ve çıkışları ise piyasa gündeminin nabzını tutuyor. Peki, ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve güncel yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları

Giriş Tarihi: 28.3.2020 08:33 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 08:34 ABONE OL
Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları hareketliliği: 28 Mart Tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda ani iniş ve çıkışlarıyla bilinen son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ülkemizde en çok alım satımı yapılan sarı metal gün geçtikçe değer kazanırken, borsada sıçrayış sürüyor. Piyasaların işlem günlerinde hem hafta içi hem hafta sonu 'dan gelen altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Hal böyle olunca '' Gram ve çeyrek ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan, dünya piyasalarında dolar ve euro fiyatları el yakarken, altın alış ve satış fiyatlarının 2020 Mart ayının sonu itibarıyla kaç TL'den işlem göreceği, yatırımcılar açısından önem arz ediyor. Haberimizde, Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar doğrultusunda 'gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 28 Mart 2020 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor.

SON DAKİKA: 28 MART GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde birçok vatandaş sabah uyanır uyanmaz ilk iş altın fiyatlarının son durumunu kontrol ediyor. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, gerekli tüm bilgileri edinebilirsiniz.

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Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları hareketliliği: 28 Mart Tam, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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