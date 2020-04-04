Son dakika: Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: Üretimimiz yüzde yüz devam edecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz.

Çipura ve levrek, 3-4-5 Nisan'da kampanyaya katılan tüm marketlerde ve seçkin balıkçılarda uygun fiyata satılacak.

Üretimimiz yüzde 100 devam edecek.

Limon ihracatında frene bastık. İhracatını özel izne bağladık.

Gıda WhatsApp ihbar hattı devrede. Vatandaşlar aklına takılanları sorabilirler. Numarası 0501 174 0 174.

Gıda ürünleri ve gıda fiyatları sürekli olarak izleniyor.

Bu süreçte en önemli iki unsur biri sağlık biri de gıda. Bu süreçte bu zorlu görevi yapan çiftçilerimize ve sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ederiz.

BAKAN CANLI YAYINDA İLK KEZ AÇIKLADI: DÜN İTİBARİYLE İMZALANDI

"Dün itibariyle imzalandı. Hazine arazilerinin bir kısmını Tarım Bakanlığı olarak üzerimize aldık.. Gelsinler il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapsınlar üretim yapsınlar. Vatandaşlarımızı üretim yapmaya davet ediyorum. Bu dönemi kırsala göç için değerlendirebiliriz."

EKMEK ÜRETİMİNDE HİJYEN

Pazar ve açık yerlerde ekmek satışını yasakladık.

KORONAVİRÜS AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı, serum ve ilgili tüm çalışmalarda iddialıyız diyebilirim.

ÜRETİCİYE DESTEK

22 milyar lira desteğin ilk çeyrekte yarısını ödedik. Çiftçimizin, üreticimizin değerinin farkındayız. Üreticilerimiz zorda bırakmayacağız. Tarlada ürün bırakılmayacak. Gerekirse biz alacağız. Sn. Cumhurbaşkanı'mızın da bir talebidir bu. Üreticimiz kendisini yalnız hissetmesin.

Milli Dayanışma Kampanyası'na gelen destek 1 milyarı aştı

Milli Dayanışma Kampanyası'na gelen destek 1 milyarı aştı